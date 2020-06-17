高雄軍事觀光資源豐富，景點橫跨陸、海、空三軍，高雄市政府觀光局四月起推出軍事觀光遊程，涵蓋鼓山、鳳山、左營、岡山等地，其中鼓山一帶擁有迷人的風景、悠久的歷史，特別適合旅人親自走一遭，探索在地故事。

由於地理位置之便，鼓山一帶自古至今，與軍事的關係密切。像是柴山，在明鄭時期就被納為軍事重地，清領時期也因防禦所需，在柴山南端的雄鎮北門上興建砲台，到了日治時期，建置了許多碉堡、防空洞等軍事設施，而國民政府來台後，柴山更長期被列為軍事管制區，直到1989年後，才開始部分開放。

去年剛開放的鼓山洞，就是一處可探索柴山軍事、歷史與自然的絕佳景點。鼓山洞為日治時期建造的防空洞之一，總長約200公尺，有兩條主坑道、兩條橫坑道及一條64階的逃生階梯，由於塵封已久，加上當地的石灰岩地形，階梯早已鐘乳石化，天然產生的紋理有如大自然的原創藝術，令人嘆為觀止。

鼓山洞被形容是高雄最神秘的鐘乳石洞。（圖片提供/Mook）

相距不遠的金馬賓館當代美術館，前身是抽中「金馬獎」的國軍官兵前往外島前線的中繼賓館，1998年隨著軍方撤離而走入歷史，如今則由永添藝術進駐，優雅蛻變為一座當代美術館，裡頭不但保留了當年的軍事記憶，也陸續推出多檔國際藝術展演，為高雄藝文注入一股新活水。

金馬賓館如今已蛻變為一座當代美術館。（圖片提供/Mook）

除了鼓山，高雄尚有許多值得一覽的軍事景點，市府觀光局近期也陸續推出不少相關遊程，藉由導覽員深入淺出的解說，帶領民眾暢遊鼓山、鳳山、左營、岡山等地，遊覽之餘，還能順道品嘗眷村美食，身心都被高雄的豐沛滿足了！

岡山的航空教育展示館可以看到空軍珍貴軍機。（圖片提供/Mook）

左營的軍區故事館陳列海軍與眷村的記憶。（圖片提供/Mook）

• 高雄軍事觀光遊程：活動、報名詳情，請洽高雄旅遊網。

• 鼓山洞：每週四、五、六、日10：00～17：00，採預約制與現場報名制，詳情請洽官方FB

地址：高雄市鼓山區鼓山一路53巷111號、FB：高雄市軍事遺址觀光-鼓山洞

• 金馬賓館當代美術館：電話：07-9721685、地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號、FB：永添藝術｜金馬賓館

▍編者的話：守候平安的回家路

用「生活中微小卻重要的事情」來形容六月封面故事與職人大賞，是再適合不過。這期以城市守護者為主題，介紹空勤總隊、高雄捷運磨軌團隊、特搜隊，為了人民的安全，他們奉獻專業，保障大家的生命財產安全；職人大賞單元一揭圖書館的挑書高手，慧眼識好書，延續再造書的價值。

這期不只有軍事觀光資訊，還有未完待續的桃源區，這期我們走進原民部落，啜飲原生茶與咖啡，閱讀浩瀚山林；大家引領期盼串聯駁二及蓬萊倉庫的大港橋，終於落成，整座呈現前衛的尖塔設計，襯上遠方海洋流行音樂中心及85大樓，是駁二最美地標；名人堂邀請來旅行沙舟張J，透過他的視角看見世界，更推薦讀者一遊高雄中線區域的「阿燕寮山」。

在飲食，與大家分享幾個新趨勢。高雄農改所推出的南瓜新品種「高雄2號－菊島之樂」，明年即將上市，未來將可以品嘗到鬆軟細緻、甜度飽滿的新南瓜！在廚房空間有共享概念，威爾希斯共享廚房提供設備，也在互動中串連起人們的情感，替彼此留下美好記憶；近來備受全球關注的無麩質餐點，推薦兩間甜點店，讓對麩質食物過敏的人，也能安心享用甜品。

應景介紹高雄的特色肉粽，如果是小鳥胃，推薦巧巧小肉粽，迷你小巧好玲瓏，不怕吃太多；若想來點口味豐盛的，龐家的三鮮粽絕對不能錯過，海派豪邁，一顆就相當過癮。

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/06 NO.06)