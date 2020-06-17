（左起）吳漢斌飛行員、空勤總隊第三大隊第二隊長劉興任、第三隊長祝世全，滿懷熱忱。（攝影/曾信耀）

有時在電視新聞中，看到直昇機海上和高山吊掛救人的畫面，真是驚險萬分，那應該是多數民眾對空勤總隊的救援印象。從山難、海難、離島轉診等各種救災、救護，到森林滅火的任務，海洋河川的觀測偵巡，他們是救援工作第一線的空中守護者！

天乾物燥，梅雨季來臨前，加上清明時節，森林野火燎原狀況總是特別多。五月甫完成桃源、美濃、田寮等地森林火警協助救援任務，空勤總隊第三大隊第二隊長劉興任與第三隊長祝世全並肩一同受訪，兩人侃侃而談使我們更一進步瞭解，並感謝這群站在救援工作第一線的空中守護者。

24小時待命 全年無休

空勤總隊第三大隊第二隊，位於高雄小港國際機場，他們肩負南台灣空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸五大任務。這群身穿橘色亮眼制服的空中英雄們， 每天24小時待命、全年無休，在這座城市的上空守護市民的安全，提供南部高山、海域全天候山難、海難、森林滅火的空中救援任務，無論遭遇極端氣候，還是眾人酣睡的夜半時分，只要收到勤務，空勤總隊總是即刻展開救援。

電話鈴聲響起，任務交派，報告位置經緯度、任務狀況，隨即緊急勤務廣播，待命室集合，確認機號，通知塔台，劉興任隊長說，「我們接到任務要在20分鐘內起飛，夜間的話則在40分鐘內起飛」。他強調，面對和因應可能存在的危機，確保機組人員安全，也是非常重要的任務。

平時的訓練是為了日後執行任務的應變。(照片提供/空勤總隊)

空中五大任務

「高雄氣爆時，有輛紅色汽車炸飛到三樓，當時就是我們空拍到的」，劉興任隊長談及高雄氣爆時，空勤總隊直升機低空拍攝最新畫面提供給消防署，無論二十年前的921地震、十年前的莫拉克（八八）風災，或在四年前美濃地震導致台南維冠大樓倒塌事件，空勤總隊接獲緊急任務通知，都必須立即派遣直昇機於災難現場進行空勘。

除了民眾所知的救災勤務之外，空勤總隊還有許多令人意想不到的任務，劉興任隊長指出，水保局、河川局、海洋局皆與空中勤務息息相關，例如環保局對空氣環境污染數據監控、海洋河川污染、土石流、濫墾盜採觀測偵巡，甚至包括海巡緝私等任務，祝世全隊長則表示，槍擊要犯張錫銘最後在台中山區落網，警方維安部署動用裝甲車攻堅，當時就是空勤總隊搭載霹靂小組在外圍候命。

空勤總隊目前在高雄國際機場新設的直昇機棚廠將於今年完工，屆時配置UH-60H全天候型黑鷹直昇機與AS-365直升機兩個勤務隊，進駐兩機隊人員、並容納兩種機型維保空間；空勤總隊指出，UH-60M為最新型、性能最佳機種，該機型具3,000公尺以上高山救援與夜間搜救能力，可克服中央山脈高山險阻地形，提升南部地區高山及海上空中緊急救援，對南部縣市將有很大助益。

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/06 NO.06)