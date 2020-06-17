入寶山，怎可空手而回！從台27線往藤枝進入荖濃溪林道，抬頭一看「寶山」的指標，直覺想起了這句話。桃源寶山不負其名，時至今日保留著台灣野生山茶樹，也是台灣原生山茶主要產區，還有咖啡、水蜜桃、紅肉李等豐富多樣的時令果物。來一壺高山紅茶悠閒品茗，喝一杯阿拉比卡手沖咖啡享受歲月靜好，金山銀山不如來一趟桃源的綠水青山。

每年立夏後，很快就能感受高溫炎熱的暑氣，這時候大家都想到山上涼快一夏，尤其是有「南台灣小溪頭」之稱的藤枝國家森林遊樂區，寶山社區發展協會理事長柯樹山說，「寶山一直是避暑勝地，夏季涼爽宜人，冬季又不會天寒地凍」。以往遊客來到寶山部落，大多集中在櫻花季節，或是為了登山露營而來，近年隨著寶山原生山茶打開知名度，也有秘境步道、體驗茶席等不同以往的旅遊方式。

寶山茶園。(照片提供/桃源區公所)

寶山原生茶，台灣最原始的味道

柯樹山帶著我們造訪茶園，才發現寶山茶園滿山遍野，雖然寶山原生山茶尚不如阿里山高山茶、南投魚池紅茶名氣響亮，但在莫拉克（八八）風災後，對部落有計畫地進行輔導之下，短短十年，寶山原生山茶不僅帶來地方創生，更成為寶山休閒農業的最大亮點。

寶山部落海拔約1,300至1,500公尺，年平均溫度在18度到24度間，終年雲霧密佈，土質屬火山板岩及朱紅泥土，相當適合種茶。當地茶農利用山稜線地形，高山茶樹受光照時間短、強度低、漫射光多，利於葉片含氮化合物的增加，而高山森林茂密，雲霧使空氣及土壤潮濕度較高，茶樹新梢可在較長時間內保持鮮嫩、不易粗老。

「真正的寶山野生茶是相當稀有且珍貴的」，柯樹山解釋，因為桃源特有野生山茶維喬木大葉種品系，屹立山頭已有數百年，甚至在清康熙年間《諸羅縣志》也有台灣野生茶的文獻記載，根據現有記錄的12種原生山茶屬植物之中，台灣山茶是唯一可供製茶使用的原生山茶。

台灣原生山茶樹高可達約10公尺，樹齡最長可超過百年，與一般常見的低矮茶樹大不相同，不難想像早年當地茶農爬樹採茶是多麼艱辛危險；為了便於日後採收，近年來茶園多半採取茶樹矮化，寶山野生茶樹以自然原始的方式進行管理，採有機栽培，不噴灑農藥，以保有野生茶種的原生性，吸引小綠葉蟬吸食葉面，產生具獨特深沉的濃郁蜂蜜香，因此有春茶、夏茶、冬茶之分。

柯樹山笑說，「我們原住民以前哪會喝茶、喝咖啡，無論是寶山原生茶或阿拉比卡咖啡，其實都是日本人留下來的生活文化」，為了提升部落以茶做為深入體驗在地文化方式，寶山部落自2017年首度舉辦部落野趣茶席競賽，使用布農族特有的三石灶起炭烹茶，讓遊客可以預約體驗布置在茶園中的茶席，喝一杯茶園主人所沏上的好茶。

每年春季是寶山部落原生茶主要的採收季節。（攝影/曾信耀）

部落野趣茶席競賽是寶山部落年度重頭戲之一。（照片提供/荔寶文創）

搭配自製茶點，單碗奉茶，讓遊客感受截然不同的茶湯體驗。（照片提供/荔寶文創）

布農族特有的三石灶起炭烹茶。（攝影/曾信耀）

高海拔原生咖啡與眾不同

遊走在步道間，柯樹山又從咖啡樹上隨手摘下一顆紅色果實，遞過來要我們嘗嘗看，剝皮後的咖啡果實吃起來甜甜的。原本咖啡是熱帶植物，最怕寒霜的侵害，不過桃源的咖啡樹屬原生種，早在日治時期就存在了，生長在海拔高達1,500公尺，經過長期馴化，產生了桃源區耐寒的原生咖啡種，這是和其他地方咖啡不一樣的地方。

桃源藤枝咖啡品種屬於阿拉比卡（Arabica）中最接近原生種的帝比卡（Typica）品種，口味相當特殊，這裡的咖啡含有淡淡的花香，因海拔較高，所生成的咖啡豆非常大顆，賣相極佳。產期為每年的十二月至隔年五月。

沿著馬里山咖啡步道有許多40多年咖啡樹。（攝影/曾信耀）

主打桃源咖啡的藤咖啡，透過參加烘豆比賽，取得咖啡證照，帶入產地特色。（攝影/曾信耀）

採果樂、部落風味餐好玩又好吃

桃源的夏天農特產特別豐富，尤其在海拔200至1,000公尺區間順應地形與季節種植，青梅採收時節結束後，碩大如木瓜的金煌芒果、肉汁多甜的水蜜桃、口感清脆的紅肉李、黃肉李緊接著登場，還有高海拔的黃金蜜李，高麗菜更有高山蔬菜的米其林美名。

從產地到餐桌正是部落風味餐的特色，在二集團經營20多年的部落風味餐廳，老闆推薦梅子、猴頭菇、木耳、高山蔬菜最道地，有的當地小農茶園、咖啡園也提供預約制的無菜單料理，走過路過千萬不要錯過。

寶山部落的水蜜桃果型小，肉甜多汁。（攝影/曾信耀）

原本在寶山近乎絕種的黃金蜜李，經由阿光老闆成功嫁接後，每年採收時總是供不應求。（攝影/曾信耀）

在地經營20多年的部落風味餐廳，老闆推薦高山蔬菜搭配招牌的梅子料理、雞湯。（照片提供/部落風味餐廳）

樂活步道享受森林浴

柯樹山建議喜歡踏青的人，不妨寶山一日遊，部落裡有多條自然步道，風光景色截然不同，像是茶園、咖啡、櫻花與舊部落步道等，還有南台灣難得一見的海芋步道。寶山野生茶步道制高點在海拔1,480公尺，山崗、雲海變化萬千，沿途能將馬里山、玉山、卑南山、大雪山、睡美人山收入眼底。從寶山假日市集出發的二集團舊遺址往烏龍茶步道環線約1,800公尺，漫步茶園間也別有一番詩情畫意。

頭前山步道難度較高，屬於登山隊訓練用的小百岳之一，也是昔日布農族人賴以維生的通道，早期族人沿著頭前山稜線接往花果山，揹負農作物到六龜市場交換生活用品，後來因輔導農民種植咖啡，成為熱門的咖啡觀光步道。

沿著生態步道來到海拔1,500公尺高度的38甲櫻花公園，就算早已過了春天櫻花盛開時節，濃濃雲霧瀰漫整座山頭，此刻也望不見小關山、斯巴拉庫山、玉山群峰疊嶂的壯觀景致，「沒關係，我們還有秋天的愛玉，冬天來過聖誕節」，一路伴隨著柯樹山爽朗笑聲，寶山四季有寶藏，就等著你來挖「寶」了！

二集團的 38甲櫻花公園、獅子座涼亭，園區種植不同種類的櫻花，花期多在冬末初春綻放。（攝影/曾信耀）

柯樹山說，跟著部落的人走，才會知道櫻花步道秘境。（照片提供/荔寶文創）

部落裡有多條自然步道，風光景色截然不同。（攝影/曾信耀）

帶路人 柯樹山

帶路人柯樹山。（攝影/曾信耀）

寶山社區發展協會理事長。

• 阿桂水蜜桃果園

地址：高雄市桃源區寶山里寶山巷98-30號

電話：0933-368-980

• 部落風味餐廳、藤枝二集團茶園、藤咖啡

地址：高雄市桃源區寶山里二集團73-1號

電話：（07）689-3347、0937-680-035

• 藤枝馬里山咖啡

地址：高雄市桃源區寶山里7鄰84-2號

電話：（07）677-6396、0912-987-358

• 寶珠野生茶

地址：高雄市桃源區寶山里二集團70號

電話：（07）689-1817、0928-320-068

• 寶山拿普原生茶有機茶園

地址：高雄市桃源區寶山段383-1號

電話：0982-490-266

• 龍君茶園

地址：高雄市桃源區寶山里寶山巷11號

電話：0937-501-106

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/06 NO.06)