近來共享經濟盛行，加上人們重視食安，開始動手下廚，將日常料理化為一種休閒活動或社交媒介，因此能夠容納多人、揪人享美食的「共享廚房」順勢誕生，下廚、聚會、同樂，一次滿足！

「開設共享廚房的初衷其實很簡單，就是想把料理美食和認識朋友的樂趣，分享給更多人！」從事餐飲業多年後，朱茹芬、黃鈺翔這對母子，兩年前將家裡不到二十坪、可容納二十人以下的閒置空間化為共享廚房，同一時段只收一組客人，打入現今正夯的共享經濟市場，頗受歡迎。今年再創空間大一倍、容納人數更多的二館。

這幾年，各種強調生活感的課程如雨後春筍般快速成長，相應對於場地的需求也提高了，「有廚藝教室來開課，也有影片剪輯、月嫂培訓等課程相中這裡。」此外，還有三五好友下廚聚會、餐飲學生練習實做、餐廳業者設計菜單、品牌公司拍攝廣告，空間功能十分多元，大家看中的就是這裡擁有齊全的廚房設備，以及適合教學、開會的偌大空間及投影設施。

不僅廚房齊全，還有寬敞的客廳空間供聚會、開會、教學之用。（攝影／曾信耀）

「烹調用具、杯盤刀叉、基本調味料都一應俱全，只要帶食材來，就能輕鬆上手！」熱心好客的朱茹芬，有時遇到餐飲業新手來試做、面臨困難時，還會架起橋樑，引薦廚藝老師和餐飲顧問讓雙方認識並解決問題，許多客人久而久之就變成了朋友，而共享廚房也達成了分享的初衷。

廚房內各式基本器材及調味料兼具，幾乎只要一卡菜籃就能輕鬆下廚。（攝影／曾信耀）

最令她印象深刻的，是曾有一個家庭，由於父親臥病醫院，過年想把父親接回家團圓，但受限於家裡的公寓上下樓不方便，於是找到了這裡，全家人帶食材來共度了溫馨的時光，「看到他們臉上洋溢的笑容，讓我也備受感動。」共享廚房不但建立在分享上，更像家一樣，是將人與人情感串連的所在。

威爾希斯共享廚房

電話：0908-601-255

地址：

一館 高雄市三民區三民街50號

二館 高雄市前金區七賢二路189號10樓之3

FB：威爾希斯共享廚房 Walshes Share Kitchen

不少人在這裡留下美好的回憶。（照片提供/威爾希斯共享廚房）

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/06 NO.06)