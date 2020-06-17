【精彩書摘】

在這種情況之下，卻留下了一個重要的問題，那就是在就業冰河期（泡沫經濟崩壞後的就業困難時期）剛出社會，現在被稱為「中年打工族」的人們。

這個名詞在二○一五年受到注目。根據三菱UFJ研究顧問尾畠未輝研究員的試算，中年打工族不斷增加，在二○一五年時約有二百七十三萬人。

他們的存款比正職員工少，而且加入社會保險的比例也很低。當這些人到了可以拿年金的年齡時，一個月只會有不到七萬日圓的國民年金，屆時生活一定無法自理，很可能需要由政府照顧。然而日本的財政狀況並不能支撐這麼龐大的費用，社會福利制度很有可能會破產。

為什麼中年打工族會增加這麼多呢？

理由是顯而易見的。在日本，應屆畢業時無法成為正職員工的人，之後也幾乎都是從事非正職的工作。勞動政策研究暨研修機構的〈非正職雇用之壯年勞工的工作及生活相關研究〉（二○一五年）中指出，男性在二十五歲時若為非正職員工，在五年後的三十歲時，成為正職員工的比例為四一‧七％、十年後的三十五歲為四九‧一％，將近半數。而三十歲時若是非正職員工，在三十五歲時成為正職員工的比例僅有二八‧○％。

過去剛畢業時經歷過失業潮的世代，現在已成了中年人（三十五到五十四歲）。也就是說，曾被稱為「就業冰河期世代」或「失落的世代」的這群人，過去找不到正職的工作，並且一直持續至今。

這裡我們從文部科學省的〈學校基本調查〉來確認就業率的走向。

大學畢業生的就業率在經濟泡沫化後，一開始還維持在八○％左右的高水準，但是從一九九二年起由於經濟泡沫化的影響，應屆生的錄取人數開始縮水，一路往下降；在一九九五年已經跌到六五‧九％，但這只不過是冰河期的開始。一九九七年知名證券公司山一證券倒閉的時候，就業率更加慘澹，二○○○年時的統計第一次跌破六成，只有五五‧八％，而二○○三年時，則來到史上最低的五五‧一％。也就是每兩個學生中，就有一個找不到工作。

更大的問題在於當時「就業率」的定義是「雇用契約在一年以上」，等於非正職的雇用也包含在內；亦即無論正職或非正職都算在「就業率」之內。筆者大學畢業的二○○○年，雖說每兩個人就有一個找不到工作，但是有多少應屆畢業生是以正職員工的身分展開社會新鮮人之路，卻無從得知。二○○三年時，二十到二十四歲的完全失業率為九‧八％，等於應屆畢業生中十個人裡有一個沒工作。

之後，二○○八年的就業率回到了六九‧九％，接近七成；但同一年發生金融海嘯之後又再度下滑，二○一○年為百分之六○‧八％。等到金融海嘯漸漸和緩，再加上二○○七年起，由於團塊世代到了退休年齡因而出現大量離職潮，企業為了要確保找得到人才，從二○一○年之後就業市場突然站到了勞工這一邊。如之前所說的，二○一八年三月的大學畢業生就業率上升到七七‧一％，終於回到了經濟泡沫化前的水準。

從上面的內容可以得知，應屆畢業生的錄取率會隨著每個時代的景氣而像雲霄飛車一樣上上下下，年輕人畢業的時間點不同，命運也大不相同。

（本文摘自《中年打工族》/ 時報出版）