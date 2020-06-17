烤玉米的鹹甜滋味擄獲不少人的胃，不過日前就有網友認為，烤玉米的價位參差不齊，更經常發生攤商坑殺事件，讓他不禁好奇「烤玉米的公道價是多少？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出農夫曝光玉米的驚人成本價，直言「烤玉米一根不超過20元算有良心的！」

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，台灣傳統美食之一的烤玉米，價格區間非常懸殊，「在台北的夜市，1支破百的烤玉米隨處可見，都把天龍人當盤子敲…聽說南部的1支都在百元以內，甚至有些地方還有一支50元的，相當佛心。究竟烤玉米1支多少才公道？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「夜市真的是盤子價」、「只吃3支100的」、「抹醬的都又貴又難吃」；一名農夫則跳出解答「烤玉米用的都是傳統玉米，一顆種子不用5角，種植期間下兩次肥，基肥在種種子就一起下，追肥再開公穗時下，成本大概3元，期間噴兩到三次的蘇力菌，成本1元，總種植不記人力時間成本單棵約5元內。所以我認為，烤玉米一根不超過20元算有良心的」。

不過也有人認為烤玉米除了耗時之外，也考驗老闆的真功夫，「看是純烤的還是水煮過後才烤啊～價錢差很多！嘴巴吃不出來的就去吃便宜貨就好」、「先水煮或悶燒再烤的比較便宜，生玉米烤到熟的貴很多。前者醬汁只在表面，後者醬汁滲入玉米粒中」。