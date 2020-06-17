民國47年（1958年）發生的金門八二三砲戰，解放軍對準金門發出數以萬計的射榴彈、砲宣彈進行攻擊，成為日後金門名產「砲彈菜刀」的主要原料。對此，就有網友好奇，「一顆彈殼可以製成40～60把菜刀…究竟金門菜刀的砲彈什麼時候會用完？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，1958年至1979年之間發生在金門的八二三砲戰，解放軍使用榴彈和砲宣彈砲擊我方，20年間有超過100萬枚砲彈落在金門。而金門菜刀便是使用砲戰期間解放軍砲擊金門的砲彈彈片、彈頭所製造，因菜刀鋒利耐用而著名，又稱砲彈鋼刀。讓他不禁好奇，「一顆彈殼可以製成40～60把菜刀，因此這些砲彈至今尚未用完，金門菜刀的砲彈什麼時候會用完？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛打趣笑說「就跟石油一樣，一直說50年用完，永遠用不完」、「種在土裡會一直長出來，不用擔心」、「跟沙威瑪一樣，很可怕不要問」、「那個是植物，你懂的，每年都會收成」、「只有展示店才會拿出來示範吧」、「有頁岩砲彈，短時間用不完」、「知道什麼是文創嗎？就是編故事加價賣」。

但也有人直言「金門人朋友說古早的砲彈早就用完了，現在都是噱頭」、「聽說早就用完，現在都進口的」、「現在是跟國軍買廢彈」、「其實很多菜刀是台灣生產運過去賣的」。