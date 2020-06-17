因應不同的文化和特色，每個國家基本上都會有獨一無二的職業存在，而熱情的台灣人在熱炒店、釣蝦場等等地方都非常喜歡喝啤酒，這也促使了「酒促小姐」這份職業的誕生，最近有日本綜藝節目就在台灣採訪了這些酒促小姐，讓棚內的嘉賓都感到相當驚訝。

日本TBS電視台的綜藝節目「世界くらべてみたら」最新一集的內容就是在介紹世界各地極具特色的兼職工作，而台灣的「酒促小姐」也被點名，節目組特地來到了熱炒店，首先體驗了「自助取酒」，讓棚內的嘉賓們都備感驚奇，隨後酒促小姐便登場了，在採訪中，她透露自己一周通常都只上班2天，月薪就可賺達12萬日圓（約新台幣3.3萬），收入甚至高於現在3分之2的年輕人，而且若是銷售成績出色，還可能再賺得更多，此外，酒促小姐在工作時最多就只可以幫忙客人斟酒並不能跟著一起喝。

嘉賓們看見酒促小姐可愛地與客人互動的畫面，都覺得非常神奇且羨慕，紛紛激動狂喊：「我也想來一瓶了…」。不過雖然本次節目中沒有探討，事實上酒促小姐們看似光鮮亮麗的外表下有著不少困難與艱辛，並不是一份簡單輕鬆的工作。