大自然充滿著許多奇妙的事物，有些物種長得和我們所熟悉的東西非常相像，讓人看到後都會大吃一驚。日前，泰國一名登山客前去爬山時，突然在不遠處看見一根樹幹下壓著腐爛的5根腳趾，讓他頓時嚇了一大跳，但再仔細觀察後才發現原來只是虛驚一場。

Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO — Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020

根據外媒報導，這名登山客前陣子前往森林時，無意間看見一隻已經發紫腐爛的腳被壓在樹幹底下，讓他頓時間飽受驚嚇，不過再幾經確認後，才發現這其實並不是人類的身體部位，而是一種叫作「多形炭角菌（Xylaria polymorpha）」的真菌，因為它的外型就像是死屍從地底下伸出的手指，因此又有「死人手指」之稱，這名登山客在得知真相後也終於鬆了一口氣。

不過不少網友看到照片後仍感到非常震驚，紛紛害怕地留言：「大自然也太神奇了！長得太像了吧」、「指甲都那麼像…」、「看完毛骨悚然很不舒服啊」、「這野外看到能嚇得暈過去吧」、「救命這太像了」、「野外看到肯定會被嚇哭」、「這個菌簡直是造物主的惡意」。