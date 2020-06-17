一名媽媽在網路上抱怨，日前使用健保局的APP翻看兒子的健康存摺，沒想到卻驚見兒子竟三度被申報為「界定不清及不明原因的死亡」，讓她既錯愕又震驚，質疑醫療單位不實申報。

「我兒子還是健健康康平平安安的活在這世界好嗎！」原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，使用健保局的APP幫兒子訂口罩，沒想到翻看申報紀錄卻赫見兒子先前被三度申報為「界定不清及不明原因的死亡」，讓她錯愕直呼「我真的不懂，這是合邏輯的申報嗎？（不明原因死亡）還可以連申報3次，然後之後再有就診紀錄？我不懂醫藥界的申報規則，我也不知道這樣申報是否正確，我只知道我看到這個覺得震驚和憤怒！誰能告訴我這到底是不是正常的呢？」

貼文一出引起不少「苦主」共鳴，紛紛留言大吐苦水「我之前產檢也被報什麼『迫切流產』報了很多次，重點～孕期一切安好小孩也平安出生好嗎」、「我是女的，我還有龜頭發炎什麼的」、「我去看經期不正常，結果他申報我子宮頸糜爛」、「明明是腰椎間盤椎籠滑脫，卻被申報頸椎、纖維母細胞？」、「我兒子去耳鼻喉科挖耳屎，被寫耳聾」；也有網友調侃「保安！可以一直死亡又復活嗎？」、「可以死三次，也是蠻厲害的…」。

但也有內行人認為，若不是診所浮報健保，就是代碼輸入錯誤，「他們都是輸入代碼的，我猜是他們是要輸入R098、R0981（鼻塞）、R0982（鼻涕倒流）、R0989（涉及循環及呼吸系統的其他特定症狀及徵候）之類的，然後誤輸入成R95－99的代碼（R99是界定不清及不明原因的死亡）」。

事後原PO透露，已經致電與健保署聯繫，負責的承辦人員表示會去醫院查清楚並進行更正；原PO也澄清「發生當下就是很氣，沒有想過是要讓醫院紅或怎樣，所以一直都是把院所名稱碼掉避談名字，因為也需要時間給健保署和院方來了解處理這件事情，剛剛和雙方都有談過了解這件烏龍誤植事件，目前都已在更正作業中」。