台灣知名網紅、AV演員吳夢夢外型甜美，日前宣布進軍日本最大成人片商SOD（Soft On Demand），預計將推出2支成人影片。面對網友批評她身材肉感，如今已順利剷掉10公斤的她，大方展現瘦身成果，今（17日）更發文分享合作進度，卻也坦言胸部因此縮水了。

在 Instagram 查看這則貼文 吳夢夢（@monmon.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 下午 5:09 張貼

吳夢夢今早在Instagram的限時動態上分享與SOD合作的最新進度，她提到因為受到疫情影響，需要等到台灣對日本人解封才能開拍，「SOD的事，需要待日本商務客能來才來，我能做的就是在那之前減肥跟磨練演技，其他的麥悶哇（別問我）」。

此外，瘦身有成的她，也公開自己的身高為166公分，今早最新測量的體重為61.8公斤，距離目標55公斤又更進一步，讓她開心直呼「之前卡在64公斤～65公斤蠻久的，現在撞牆期告一個段落啦！」但她也無奈自爆「奶變小一點了…」。

根據她的最新自拍影片，不難從全身鏡中發現，穿著黑色內衣褲的她，儘管自嘲「偶D大腿感覺絲毫沒有變化」，但整個人已瘦了一大圈，不少粉絲也大讚「有瘦噢」、「我覺得感覺蠻好的啊，整體平衡跟比例還蠻完美的」、「感覺大腿的肌肉線條變明顯了」、「加油！身材越來越好了」、「別太瘦呀！肉一點不錯呀～像篠崎環奈對我來說就很可口」、「盡可能多吃蛋白質，減脂蛋白質很重要」。

在 Instagram 查看這則貼文 吳夢夢（@monmon.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 9:56 張貼