不同的國家或城市都擁有屬於自己的自然環境與生活方式，而台灣雖然被稱作寶島，也擁有豐富的美食以及文化特色，吸引不少外國旅客前來，不過卻仍避免不了因地理位置帶來的像是地震、颱風等自然災害。最近，有網友就很想知道，究竟台灣有沒有哪個縣市是最少受到天災影響、氣候宜人且最適合人居住的地方呢？

這名網友在PTT上以「台灣什麼縣市自然氣候最宜居」作為標題發文詢問，想知道台灣有沒有比較少需要面對颱風和大地震等自然災害，而且空氣品質不錯、天氣又不會太熱，這種較為宜居的縣市。

但事實上，台灣位處於菲律賓海板塊和歐亞板塊的聚合邊界，理所當然住在這裡的人們必須經常面對地震，夏天時又正好是許多颱風移動路徑的必經之處，讓不少看到文章的網友都忍不住留言吐槽，「濕氣都重，都不適合」、「建議移民去歐洲找找」、「離開台灣比較快」、「你的條件來說，根本沒有」、「颱風路徑跟環太平洋地震帶都是台灣的宿命，所以正解為空集合」。

不過也有人直指答案正是「苗栗」，「苗栗，寶地一塊」、「苗栗吧」、「苗栗唯一解」、「苗栗最適合，新竹風太大、台中稍熱，台北太濕」、「苗栗！每次颱風就苗栗沒什麼太大感覺」。