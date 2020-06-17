小說巨擘金庸於2018年10月30日病逝香港，享年94歲。他一生共著有15部膾炙人口的小說，被翻拍成無數影視作品，其中《射鵰英雄傳》無疑是他最備受推崇的作品之一，然而這部經典之作卻曾被台灣封禁20年，只因被認定「為匪宣傳」，讓金庸頗感無奈。

1949年的一紙戒嚴令，讓台灣文壇進入38年的黑暗期，無論是大陸出版品、黨外人士的作品，或是抨擊執政黨的相關書籍，皆被列為禁書，被查禁的報刊雜誌更不在少數，就連金庸也身受其害。

金庸著名的武俠小說《射鵰英雄傳》也因為共產黨毛澤東曾寫過《沁園春‧雪》這首詞，詞中寫道「一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大鵰」，因而《射鵰英雄傳》的「射雕」一詞被認為有「為匪宣傳」之嫌。再者，黃蓉的父親黃藥師，是桃花島島主，又是「天下五絕」之一的「東邪」，且桃花島位於東南方的海上，看在當時的執政者眼裡，有抹黑和影射之意。

另外，《射鵰英雄傳》原發表於被視為「左派」的香港大公報，加上金庸任職左派報紙與影業，被台灣視為「附匪文人」，基於上述種種理由，《射鵰英雄傳》在當時保守的戒嚴時期，被列入禁書名單之中。直到1979年，遠景出版社發行人沈登恩歷時2年陳情，政府才以「尚未發現不妥之處」為由，同意金庸小說解禁出版。