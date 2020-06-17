經常聽到有心人士趁女生醉倒時藉機「撿屍」的社會新聞，日前大陸就發生一起離奇事件。一名女子出差回來之後長達一個多月生理期都沒有來報到，去檢查之後發現自己莫名其妙懷孕了，還不是男友的。後來才發現竟然是出差的時候被同事性侵了！

據陸媒報導， 一名叫小娟〈化名〉的女子到廈門出差，回來後過了一個多月月經都沒有來，到醫院檢查才發現自己竟然已經有了身孕。經過推敲，小娟懷疑應該是出差那段時間有發生什麼事，仔細回想，突然想起某一晚她和幾名男同事出去喝酒，不小心醉到不省人事，但因為隔天醒來之後，身上衣服都穿好好的，所以並沒有想太多。

她想到那晚一起去喝酒的其中一名是她熟識的曹姓男同事，便連絡曹男想問當晚是誰送她回飯店的，曹男回說是他和飯店服務生一起扶她進房的，這讓小娟開始對他起了疑心，接著又發覺曹男近日經常半夜找她聊天，還會主動關心她，甚至假藉出差名義去找她，讓她強烈懷疑就是曹男下的手，馬上決定和當地警方報案。警方經過酒店監視器的畫面發現，當晚曹男和酒店人員抬她進房之後，只有酒店人員離開，2個小時後曹男才離開房間，再加上曹男和小娟胚胎組織比對DNA，確認就曹男就是生父，曹男才承認犯案，最後被檢方以強姦罪起訴，追究其刑事責任。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！