不少學生在求學階段，為了增加社會歷練，選擇在課餘時間打工，順便多賺一筆零用錢，其中爽缺更是人人都想搶。日前有一名大學生提到，目前在學校處室做打雜，最主要的工作內容為跑公文，詢問還有人打過哪樣的超涼工作，許多人也曝光超輕鬆職缺。

一名網友在ptt提到，目前在學校處室做打雜小弟，主要就是幫忙跑公文，而他所在的辦公室，基本上也沒太多大事要忙，因此空閒時間就用來滑手機、寫作業，「這是我打過最爽的工了，到畢業前我都要佔著這個茅坑」，好奇的詢問其他網友「打過最爽的工是什麼？」。

不少曾在學校打工的網友也跳出來分享經歷，「之前學校打工超涼的，瘋狂滑手機，然後大學賺了快20萬，不過當然跟我班排很多有關啦」、「打過最爽的工也是校內，管考場秩序涼涼的，錢也比校外打工多」、「當指導老師的TA跟RA，三學期一個月平均做不到六小時月領6千」、「也是學校處室，同是送公文、印印資料，很忙的時候忙到翻天，沒事就滑手機很涼，一個月做50小時，做到畢業」。

還有人曝其他超涼職缺「以前在part-time板接的案子，送花到學校給某人，他匯給我1500元，我買花400元」、「在國家公園算車流量，有車經過就按一次計數器，不過是在春節」、「科博館跟公家機關，還有幫百貨公司專櫃大姐搬拍賣會的鞋子，半小時600元入袋」、「做過最爽的是直銷公司的工讀，可以吃他們的產品不說，他們現場還有零食Bar，垃圾洋芋片、飲料或是巧克力隨便吃，冰箱的飲料也可以隨便拿，上班八小時，大概工作三小時，最主要的工作就是補零食」。