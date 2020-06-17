有些家庭如果已經不打算生孩子了，為了怕有「意外之喜」，大都會去做結紮手術，但恐怕要定時回診檢查了，說不定你的身體會有自動修復的特異功能！一名男網友為了不讓老婆擔心懷孕問題，去年忍痛動了結紮手術，沒想到半年後回診，醫生和他都傻了！

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示他和老婆已經育有3個寶貝，為了讓老婆不用再擔心懷孕，去年趁著光棍節忍痛做了結紮手術，當作送老婆的禮物，中間陸續做了幾次檢查，精蟲數量確實有減少。時隔半年，想說再去檢查看看是否完全消除，沒想到報告出爐之後，醫生卻告知他：「精蟲回復到跟正常人一樣⋯⋯這個機率是千分之一。我開了20年結紮手術。你是第一個人，精蟲還會自己找路回家的。所以要安排在開第二次手術！！！」讓他超傻眼，忍不住直呼「連老婆都笑我『你是金剛狼嗎？還會自我恢復的喔！』總結：謝謝爸媽給我的基因太強大」。

文章曝光後笑翻一票網友，不少人紛紛留言表示「生命會找到自己的出路」、「不是金剛狼，是金蛋狼！」、「為了你的勇氣與復原能力鼓掌讚嘆」、「為了你的勇氣與復原能力鼓掌讚嘆」、「精不該絕」、「這是炫耀文啦！」、「地球上最強人種，建議多子多孫多福氣」、「還好不是讓老婆有了四寶才知道」。