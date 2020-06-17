印尼日前有一名16歲少年，與4名朋友至蘇拉威西島的瀑布遊玩，在前面帶頭的他，徒步期間竟遭一條長7公尺巨蟒攻擊，腿部首先被咬傷，之後頸部被纏繞，朋友隨即試圖救他但未成功，甚至也因此遭到攻擊，直到村民趕來幫忙，但少年已窒息死亡。

INDONESIA. KILLER PYTHON.

Schoolboy, 16, strangled to death by massive python while hiking with pals https://t.co/qW1HAFRgLU — 🇬🇧 C. S. 🇬🇧(ENGLAND) (@Colsta13) June 16, 2020

根據《太陽報》報導，阿爾法安（Alfian）與同齡的里夫基（Segal Rifki）、羅賓(Andi Robin)、薩爾迪（Saldi）及18歲的薩魯爾（Sahrul），日前前往蘇拉威西島東南部的山間瀑布遊玩，當時阿爾法安走在前方帶領，距離朋友約10公尺左右，當時他突被一條7公尺蟒蛇咬到大腿，隨即發出尖叫聲。

同行友人聽到聲響後，趕緊跑向前查看，發現阿爾法安全身被蟒蛇纏住，頸部更是被蛇纏繞，他們曾試圖幫他脫身，但仍屢次失敗，其中一人則趕緊至附近村莊求救，里夫基提到「當蟒蛇鬆開頭部後，卻轉而襲擊我們」，幾人也因此受傷，直到村民趕來用刀將蛇砍死，但阿爾法安已因窒息死亡，目前將其屍體運回邦巴納縣家中安葬。