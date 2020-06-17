不少喜歡動漫的人都喜歡玩Cosplay，讓喜愛的二次元角色能活生生出現在現實世界當中，其中，有不少Coser更是長相亮眼，身材火辣，成為許多人心目中的女神。日前就網友在PTT分享一名Coser，超犯規的尺度立刻就掀起網友暴動，全都大呼：「我受不了啦！」

一名網友在PTT表特板以標題「兇，做工的人、打拳」發文，並分享一名正妹數張美照，可以看到該名正妹似乎是一名Coser，在照片中打扮成拳擊手、護士和工地工人等職人，除了精緻的五官，不科學的兇猛身材更是讓人無法忽視，一系列上衣失蹤的照片讓人看了全都大噴鼻血。

照片曝光後掀起熱議，不少人紛紛暴動留言「這個是要逼死誰啊」、「沒有最狂，只有更狂」、「我想要瘋狂做工」、「讚讚讚」、「這個不推對不起自己」、「是還要不要讓人上班!」、「太神啦」、「我受不了啦!」、「請收下我的膝蓋」、「這種身材才應該去拍SOD吧」有專業網友也神出該名正妹的真實身分是大陸一名Coser「奈汐」，平常就經常在社群媒體分享大尺度的攝影作品。