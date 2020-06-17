全球受到新冠肺炎疫情影響，導致許多地區封城，經濟也因此停擺，還有公司撐不下去而裁員，因此各國政府也推出補助，幫助國民度過這一關。日本日前宣布發放10萬日圓（約新台幣2.7萬）補助金，一名女子得知男友如何使用這筆錢後，卻讓她心灰意冷想分手。

根據《週刊SPA！》報導，27歲的坂田佳苗(化名)透露，她是一名公司派遣員工，而26歲男友則是正職員工，兩人已交往1年，由於他們住的地方有些距離，受到疫情的影響，因此有一段時間未見面，但期間固定會透過Line視訊聊天。

佳苗提到，由於疫情的關係，她的工作天數與薪水跟著減少，得知日本政府將發給每位國民10萬日圓補助金後，對她可是非常大的幫助，日前向男友表示，這筆錢她將用來補貼生活費，而對方則回應，他已經買了新手機iPhone SE，儘管補助金還未入帳，「反正不管如何，我都會得到10萬元，所以就先花下去了」。

不僅如此，男友甚至提到，他已經有1年沒有買iPhone手機了，此舉讓佳苗難以接受「雖然他的薪水沒減少，但把補助金當零用錢花用，我實在是難以接受」，甚至認為對方並不可靠，漸漸地與男友連絡頻率減少，「他似乎也察覺到異狀，如果再這樣繼續下去，就算見到面了，這一段感情也可能會自然而然地消失」。