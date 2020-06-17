取名字是一門深奧的學問，除了蘊含父母對孩子的期望之外，不少人也相信會和一生的命運和運勢有所關聯。一名網友日前就好奇在PTT發問，想知道「女生名字有什麼字聽起來像個正妹」文章掀起討論，其中有兩個字更得到許多人的強力推薦！

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「女生名字有什麼字聽起來像個正妹」發文，表示認識一個人的時候，除了外表之外，第一印象就是從對方的名字開始，讓他不禁想知道「那女生名字究竟要取怎麼樣，才會讓人一看到就覺得是個正妹呢？有卦嗎？」

文章掀起熱議，不少人紛紛留言表示「尤美女」、「英文名字叫Ivy的感覺很多都很正」、「也是有名字取得很好聽 但長相就...」、「滿/鳳/淑/麗/霞，資深正妹」、「有芸的感覺都是小個子正妹」、「認真回，字比較中性的正妹機率比較大」、「覺得中性名字的女生通常是正妹，過於女性化的反而跟本人落差很大…」、「奕我高中同學真的很正」、「還是看臉最準」其中，呼聲最高的分別是「涵」與「瑄」，「涵，我認識的有這個字都正」、「涵、怡、婷、瑄」、「瑄+1」、「詩或是涵」、「瑄阿」。