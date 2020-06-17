深夜時段人煙稀少，一個人在外面要隨時注意了！一名女網友晚上出來餵貓，突然有一個全身赤裸的中年男子衝出來對她做出不雅動作，好在女子淡定拿出手機錄影，反而讓該名男子嚇的落荒而逃。影片上傳後也讓網友全都驚呆。

女網友深夜餵貓，竟遇到變態對他做不雅動作。(影片來源/YouTube/爆料公社6.0/如遭刪除請見諒)

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示昨〈16〉晚11點左右，她在台中市神岡區圳堵里一帶餵貓，突然出現一名用手帕掩住口鼻的胖胖中年男子。該名男子全身赤裸，一邊「DIY」一邊朝她走來，到距離她只有5步的時候，原PO淡定的拿起手機開始錄影並表示：「你慘了你」出乎意料的舉動讓該名男子嚇的拔腿就跑，從影片中可以看到原PO繼續上前搜尋，發現該男是到草叢中去拿衣服，本來想追上去，但該名男子跑的非常快，只有錄到背影跟他手上拿的藍色牛仔褲。

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「遇到會追的嚇到」「好勇敢喔，我遇過不少次的露鳥俠，我都會害怕」、「雖然你很勇敢 但還是要注意安全！」、「還是要小心，把對方逼急了，不知道會怎樣，注意安全。」、「是該準備一支電擊棒了！！」、「妳是女警嗎！」、「雖然很帥氣，但他如果真的停下來怎辦」原PO事後也表示已經到警局備案，猜測該男應該是觀察到她會固定在這時間出來餵養貓咪才對她下手，提醒大家晚上出門要好好保護自己。