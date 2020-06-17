唐朝第一美女安樂公主，從小受父母寵愛，因此長大後不僅性格驕縱，甚至荒淫無度，未婚懷孕結婚後，又與丈夫的堂兄弟偷情，沒想到再婚後，丈夫風度翩翩，深受其母親喜愛，母女倆更是共享丈夫，而她權力慾極強，想效仿武則天臨朝聽政，最終因政變而亡。

唐中宗被廢後貶黜至房州、均州，期間最小女兒李裹兒出生時，唐中宗隨即用衣物包住，因此取命為裹兒，她從小天資聰穎、外貌可人，唐中宗與妻子韋皇后對她相當寵愛，直到祖母武則天將唐中宗召還東都，並且重立為皇太子後，秀外慧中李裹兒也深受武則天喜愛，更將她收至宮中養育，待唐中宗復位後，則封為安樂公主。

李裹兒雖然容貌絕美，但性格驕縱、生活奢侈，不僅強奪民田、民房，還大肆開府設官、賄買官爵，私生活也相當淫亂，曾與武崇訓私會，還意外懷孕，兩人只好趕緊結婚，婚後6個月就生下一名男嬰，但成為人母的李裹兒，卻又與丈夫的堂兄弟武延秀曖昧，武崇訓在重俊之變過世後，她隨即嫁給武延秀，並生下一子。

沒想到李裹兒的母親韋皇后，看到武延秀後竟也產生愛意，甚至命令武延秀侍寢，待武則天死後，唐中宗即位，韋皇后也有意干政，而安樂公主備受母親寵愛，仗著母親干政一同弄權享樂，而她從小養育在祖母武則天身旁，也導致她的權力慾強，甚至慫恿母親韋皇后臨朝聽政，當時唐中宗不理朝政，任由韋皇后主持國事。

唐中宗病逝後，李裹兒與母親發動宮廷政變，還企圖挾持相王李旦及太平公主，立韋皇后為女皇帝，李裹兒則立為皇太女，臨淄王李隆基與太平公主起兵殺入玄武門，韋皇后最終被殺，而安樂公主則居於別院，梳化時得知亂兵攻來，逃命不及慘遭斬首，享年25歲，死後還被貶為悖逆庶人，廢除皇室身份。