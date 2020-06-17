雖然現在許多公寓大樓都有附設電梯，但許多老舊房子或是居住樓層不高的住戶還是只能仰賴樓梯來進出。大陸有一名網友日前準備上班時，一開門竟發現樓梯全部不見，瞬間傻眼不知道要怎麼上班，忍不住拍下影片PO網，沒想到竟然意外爆紅。

大陸一名男子早上一開門發現公寓樓梯全被打掉。(影片來源/YouTube/中国之音/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，浙江台州有一名家住5樓的張姓上班族，13日正準備出門去上班時，一開門卻傻眼發現公寓間的樓梯全被打掉，從他拍攝的影片可以看到，他門口就直接懸空5樓，差一步很有可能人就沒了，十分危險，這情況也讓他無奈直呼「樓梯間給沒了！各位老鐵能給我支個招怎麼下去！我怎麼去上班？」

影片曝光後意外爆紅，不少網友紛紛留言「這也太危險了！不過拆樓梯那麼大的動靜，房主在家裡聽不到嗎？」、「這要是我，火急火燎的性格，估計一出門就掉下去了。」、「這啊是我噩夢裡的場景」、「要是沒人提醒，早上急著上班，一步下去人沒了」、「太慘了但是好好笑」原PO後來也補充後續表示他已經下樓，至於下樓的方法則是透過房子後面的旋轉逃生梯加上一個竹梯子。