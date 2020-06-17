亞洲龍魚又稱金龍魚，保留許多硬骨魚類原始特徵，被認為能帶來好運及財富，因此價格不斐。印尼中爪哇省一名男子，4年前買下一條金龍魚，由於魚體型越長越大，為了讓牠更舒適，因此帶回老家託父母飼養，沒想到父親竟將金龍魚下鍋油炸。

綜合外媒報導，巴尤(Bayu)在芝卡朗(Cikarang)工作，4年前於幹東墟(Jatinegara)市場，花80萬印尼盾(約新台幣1678元)買下一條金龍魚，沒想到養了2年後，魚的體長越長越大，必須養在更大的魚缸裡，為了讓牠有更大的活動空間，因此帶回中爪哇省蘇科哈焦(Sukoharjo)老家。

在 Instagram 查看這則貼文 SOLOKINI（@solokini）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 12 日 下午 4:58 張貼

由於還要工作的關係，巴尤便託付父母幫忙飼養，豈料這2年來，父親只餵金龍魚吃壁虎，而不是蜈蚣或蟋蟀，近日父親甚至因懶得繼續照顧，打算將牠殺了煎來吃，巴尤的弟弟發現後，趕緊連絡巴尤，但為時已晚，金龍魚已進了父親的肚子裡。

巴尤心痛的表示「我用80萬印尼盾買下金龍魚，那時價格已經很貴了，我的魚本來可賣到200萬印尼盾(約新台幣4195元)」。巴尤難以想像父親竟吃掉他的愛魚，但如今也接受金龍魚被吃的事實，但所幸其它家人沒有一起吃金龍魚飯，「我已經放手了，但想到父親吃牠的樣子，我還是會想吐」。