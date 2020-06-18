這個故事，很多企業人士都頗有所感。

故事是一個古董商與賣狗人的故事，有一個古董商有天逛大街，逛到一家狗店，看到一隻狗竟然在舔著清瓷的盤子，店主人將名貴的清瓷當成了裝狗食的盤子。

古董商看了自然感到可惜，同時也頗為見獵心喜，可又不敢打草驚蛇，於是佯裝是對狗有興趣，進到店家買了狗，然後再開口要求是不是也把盤子賣給他，好用來餵食？

結果，店主人說：那可不行！這盤子可幫我賣了10多隻狗呢～。這故事讓很多企業人士明白，不要以為自己很聰明。