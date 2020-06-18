小譚道聽圖說》那可不行 16:302020/06/18 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》那可不行(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 這個故事，很多企業人士都頗有所感。 故事是一個古董商與賣狗人的故事，有一個古董商有天逛大街，逛到一家狗店，看到一隻狗竟然在舔著清瓷的盤子，店主人將名貴的清瓷當成了裝狗食的盤子。 古董商看了自然感到可惜，同時也頗為見獵心喜，可又不敢打草驚蛇，於是佯裝是對狗有興趣，進到店家買了狗，然後再開口要求是不是也把盤子賣給他，好用來餵食？ 結果，店主人說：那可不行！這盤子可幫我賣了10多隻狗呢～。這故事讓很多企業人士明白，不要以為自己很聰明。 #盤子 #古董商 #故事 #企業人士 #小譚道聽圖說 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》高利息 16:302020/06/13 時事 小譚道聽圖說》用念力 16:302020/06/11 時事 小譚道聽圖說》籃球、橄欖球、小白球 16:302020/06/04 時事 小譚道聽圖說》一路好走 16:302020/06/06 時事 小譚道聽圖說》能消毒 16:302020/06/09 時事 話題熱門新聞 女兒驚見樹上長「巨人級荔枝」爸一看嚇翻 - 日常 - 話題 金門「砲彈菜刀」用不完？在地人曝暗黑真相 - 日常 - 話題 台灣最毛懸案？眾人狂抖想到它「連屍體都找嘸」 - 搜奇 - 話題 超兇妹騎Ubike摔車洩春光 真實身分被起底 - 正妹 - 話題 父幫兒養4千元金龍魚 2年後厭倦了油炸吃下肚 - 搜奇 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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