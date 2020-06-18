國民甜心隊長解除封印，泳裝、睡衣、棉被裹身性感尺度無上限！自爆愛貓成痴，戀愛對象也得是貓派，私下吃貨天性晉升美食YouTuber～

一向以出品美女啦啦隊員聞名的Rakuten Girls樂天桃猿隊，當中代表性人物就是舉手投足散發明星氣場的人氣女神─倪暄，洋溢著自然不做作的性格、甜美又清新的氣質，在場上為球員賣力應援的模樣，讓她被網友封為「國民隊長」，更是球迷心目中的「小太陽」，而擁有療癒笑容、活力滿點的她，首次突破性感尺度展現初熟女人味，並以男友視角與「倪」深情對望，看盡她迷人的千姿百態！

今天，倪暄笑容滿面地初次蒞臨咱數位現場，不藏私與誌友們細聊寫真書的酸甜苦辣，同時不忘分享她的演藝新計畫和數位新生活喔～

笑容療癒、活力滿點的她，首次突破性感尺度展現初熟女人味。（圖／尖端出版提供）

笑容療癒、活力滿點的她，首次突破性感尺度展現初熟女人味。（圖／尖端出版提供）

笑容療癒、活力滿點的她，首次突破性感尺度展現初熟女人味。（圖／尖端出版提供）

笑容療癒、活力滿點的她，首次突破性感尺度展現初熟女人味。（圖／尖端出版提供）

Q：倪暄，恭喜推出個人數位寫真《愛倪宣言》，這次帶來哪些造型風格與意境感受？取景方面有哪些巧思？

Ans：這是我的第一本數位寫真，也是第一次尺度大突破，因為平常不走性感路線，所以這次以男友視角拍下了許多比基尼照、罕見的睡衣風格和棉被裹身等畫面，讓大家眼睛大吃冰淇淋之外，更賦予整本書溫度，將七成的場景拉到戶外，更特地南下墾丁取景，來到洋溢著希臘風情的絕美民宿，而為了呼應這個場景，服裝上也選擇富有仙氣的洋裝，呈現出童話精靈感，非常多變，希望大家喜歡～

Q：拍攝過程中有沒有遇到挫折或趣事？

Ans：有！印象深刻當時周車勞頓南下卻碰上大雷雨，導致拍攝進度延期了兩天，只能說計畫永遠趕不上變化，呵呵，後來聽聞燒紙烏龜可以祈求好天氣，和團隊抱持著寧可信其有的心態姑且一試，幸好隔天好轉成陰天沒下雨，第三天就出大太陽了；另外，在拍攝時還發生一件糗事，因一個場景意境需要吹泡泡糖，結果買錯口味特別難咬，沒想到一心急就把門牙給弄斷了，當下真的很錯愕（苦笑）。

Q：原來這年頭已經不流行掛晴天娃娃了，燒烏龜的傳說倒是第一次聽聞（筆記），那自己最喜歡哪一個系列？

Ans：太多了～可以選三套嗎？哈哈，最愛的應該是紅色比基尼外搭毛絨兔子外套的系列，或許視覺上很衝突，但卻能在原本的火辣冶艷中多出一絲可愛氛圍，很滿意；另一個是滾床單系列，原以為會太裸露、色情，遲遲無法突破心理障礙，但過程中看到一部分成品照後，意外地有另種美感，非常特別；最後，森林系女孩的那組照片，給人清新舒服的感覺，我自己也很喜歡。

Q：擁有迷人好身材的妳，日常從事哪些魔鬼訓練？或者仰賴節食瘦身嗎？

Ans：自認是吃貨，實在沒辦法透過節食減肥（笑），所以平時都靠運動，目前大多會從事拳擊有氧、瑜伽或到健身房使用器材，訓練身體各部位肌群，讓身材更勻稱，對了！還有平常的啦啦隊應援工作，整體來說運動量滿大的。

Q：近期除了寫真書宣傳之外，還有哪些演藝工作動態可搶先曝光？有出個人EP的打算嗎？

Ans：現階段比較頻繁上通告宣傳寫真作品，一方面增加曝光度，另方面也訓練自己的口條，由於我對主持和演戲滿有興趣，未來不排除往這個領域發展。值得一提的是，目前有規劃開個人YouTube頻道，考量自己愛吃的天性，內容以生活類型為主，所以會著重於美食和旅遊玩樂相關的主題，預計6月會上第一支影片，詳細情況就請大家關注我的粉絲專頁囉～

Q：哇～真令人期待！現任Rakuten Girls樂天啦啦隊成員之一，令人好奇當初什麼原因讓妳毅然加入啦啦隊？能否分享平常工作甘苦談或趣味談嗎？

Ans：因為本身很喜歡跳舞，學生時期的舞蹈社老師是當時第一代LaNew Girls啦啦隊的成員，後來成為老師後曾找我當代班，漸漸地就變成正式團員，至於在球場應援時，很享受和大家齊心一聚為球員加油打氣的氛圍，也因此喜歡上棒球。

Q：平常在球場熱舞時，總是活力四射又耀眼，私下也是熱愛運動的陽光女孩嗎？

Ans：算是陽光女孩，因為平時總是笑容滿面療癒大家，再加上個性比較正面思考，被粉絲取名「小太陽」。興趣除了跳舞之外 持續在進修爵士鼓 去年也有在公開場合演出 之後也可以鎖定YT頻道有機會會有演出影片

Q：重點來了，可否透漏私下欣賞的另一半類型是？

Ans：陽光型男孩會滿吸引我，也欣賞有趣、有想法的人，最重要的是要跟我一樣是貓派，通常愛小動物的人也代表心地善良，還有個性上不要太古板或正經八百。

Q：愛貓人士樂翻了！那也聊聊挑選數位產品時，秉持哪些條件準則？對色系有無偏好？

Ans：第一會重視外型設計，通常Tiffany綠和白色是首選，再來，因為我自認是3C白痴，所以追求實用性高且操作簡易、直覺的機種。

Q：簡單實用又好看的產品，真的很勸拜！那近期有想買的數位慾望清單嗎？

Ans：有～最近想入手一台空氣清淨機，主要是因為家裡有養貓，又是換季時期，所以過敏很嚴重，希望買了空氣清淨機後能讓家中空氣變好一點。

Q：常在Instagram上Po出許多美照的妳，現階段愛用的拍照神器是？最常用哪些修圖或濾鏡App？

Ans：平常都拿手機拍照，常用的拍照App班底也很固定，像是人像自拍會用Ulike、拍食物就會開Foodie，而修圖則是丟Lightroom來調色。

Q：近期爆紅的任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》和《健身環大冒險》自己有玩嗎？或是瘋玩的手遊或PC遊戲？

Ans：還沒有玩過這兩套遊戲！雖然很想買來玩玩看，但苦於Switch大缺貨遲遲未入手，不過之前去朋友家有玩過瑪莉歐全系列遊戲和Overcooked，由於煮過頭是講求分工合作的遊戲，所以只要出現豬隊友，就很容易玩到吵架（笑），除此之外，私下偶爾也會玩Candy Crush這類單機小遊戲。

Q：最後，聊聊對於接下來演藝事業的期許？

Ans：希望可以朝向主持領域努力，若在戲劇上有演出機會也會把握住，並不自我設限，任何角色都願意嘗試。（倪暄最後微笑著說～）

藝名：倪暄

本名：林倪亘

英文名：Eli Lin

身高：165公分

體重：46公斤

三圍：32C、23、34

血型：O型

生日：5月28日

星座：雙子座

學歷：淡江大學日文系

興趣：跳舞、爵士鼓、主持

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『書籍寫真』

2020年：「愛倪暄言」倪暄個人數位寫真（附影音）。

2014年：「Lamigo秘寫真記事：LamiGirls×桃猿男兒」

『經歷』

2012-2020年：「Lamigo桃猿」職棒隊啦啦隊成員。

2017年：「Lamigo桃猿」啦啦隊擔任副隊長。

2018年：「Lamigo桃猿」隊啦啦隊擔任隊長。

2020年：「樂天桃猿」職棒隊啦啦隊成員。

『電視&節目』

「綜藝玩很大」。「娛樂百分百」。。「國光幫幫忙」。「歡樂智多星」。「小明星大跟班」。「型男大主廚」。「醫師好辣」。「飢餓遊戲」。「全民星攻略」。

（本文摘自《NOVA情報誌》）