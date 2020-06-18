極致超頻無極限 閃爆視覺舞戰魂

英特爾10代Core i處理平台改朝換代，各路威猛大軍總動員～要效有效、要炫有炫，還有創新科技貼心應用&遊戲最佳化戰魂體驗，遊戲人生的你怎能錯過！

今年6月，對於受疫情影響的民眾絕對是關鍵且值得慶賀時節，國內經濟活動終於大範圍解禁，代表台灣即將擺脫武漢肺炎世紀瘟疫噩夢，這都要感謝辛勞的阿中部長與全體人民共同努力。同樣的，今年6月，對於電競遊戲玩家是個重要且值得振奮時節，眾所期待的英特爾第10代Core i桌上型處理器改朝換代，適逢7、8暑假旺季來臨，意謂「電競桌機PC」將迎來一年一度換機熱潮。

一來伴隨新處理器更威猛超頻多核優勢，讓電競愛好「效」開懷，重點各品牌機卯足勁玩真格「發大絕」，投注更大研發心力與資源，讓10代新機精銳盡出～套用獨特氣冷/水冷散熱系統，榨出新CPU極致超頻效能；全面導入ARGB動態炫彩燈效&大型透明側版，搭配嶄新銳變工藝ID視覺，大秀熱血吸睛電競氛圍，甚至超越坊間DIY機，帶來多項軟硬體創新科技&貼心體驗，還保留絕佳擴充升級能力，更可隨需求喜好BTO量身訂製規格…喔、到底這2020年盛夏破繭而出的「電競悍將」有何驚豔亮點與重大突破，身為電競咖一定要知道！

英特爾10代改朝換代 電競PC軍效迎換機潮。（圖／NOVA情報誌提供）

英特爾10代改朝換代 電競PC軍效迎換機潮

千呼萬喚下，英特爾最新10代Core i桌上型新處理器終於在5月27號正式解禁開賣，雖然比預期晚了一兩個月，但對於電競玩家來講，一切等待都是值得的，因這次10代Core i新平台轉換依舊非擠牙膏，而是貨真價實端出牛肉，實際效能提升會讓玩家幸福有感！

全新代號為「Comet Lake-S」的10代桌上型新處理器，仍沿用14nm製程架構，相較九代最大差異，挾英特爾史上最高原生核心數與超頻時脈而來。首波推出迎合重度玩家超頻版K系列Core i9-10900K，具備10核心20執行緒，單核心超頻時脈最高可達5.3GHz，簡直讓超頻玩家樂翻，搭配全新Z490晶片組，支援DDR4-2933MHz記憶體與更高125W功率瓦數，整體效能可提高20-30%之多。

很棒是核心數增加，多工運作效能也隨之增長，尤其這代還將超頻技術下放中高階處理器，Core i7不鎖頻版上到8核心16執行緒，超頻時脈狂衝5.1GHz，跨過5.0G門檻；Core i5同樣提高到6核心12執行緒及4.8 GHz高時脈，甚至入門Core i3還加入超執行緒技術，賦予4核心8執行緒效能。意謂10代電競機無論旗艦款、中高階款或入門機，效能全面提升一階，消費者花同樣預算，能享受到比過去更激爽高效性能。

近年來積極佈局「Predator Orion電競系列」、「Nitro類電競系列」有成的Acer，跟隨英特爾腳步，宣布新系列電競機全面跨入「10代CPU」，無論散熱、全透側板、燈效與擴充性等持續帶來亮點，甚至工藝外觀全新大改款，一整個內外「競」爆煥然一新！

Acer宏碁品牌行銷部產品經理廖國清談到：「Acer邁入電競領域至今，不斷精益求精，超頻效能與系統穩定性備受遊戲電競族肯定，且產品線完善，全面滿足重度、專業、大眾遊戲族各階玩家需求！」CPU效能要強，散熱系統首要之重！我們很大優勢在於最佳散熱機構，全新10代Predator Orion三大系列持續針對系統穩定性與風扇做強化，並帶來五大升級特色，Acer廖經理強調！

誠如所言，Acer即將6月底上市的10代電競悍將，包含超頻旗艦款「Predator Orion 9000 P09-920」，高階遊戲款「Predator Orion 5000 P05-615S」與體型輕巧的「Predator Orion 3000 P03-620」。除全面升級10代處理器，最高搭載到Core i9-10900K＋RTX2080系列高檔顯卡，且因應10代更強CPU與更高功率，在既有專利水冷散熱（9000/5000系列）與氣冷系統（3000系列）下，導入全新3D立體導流風扇結構，讓轉速大幅提升，搭配頂部雙風扇以2進3出風流增添19%，達到降溫效率提高60%，確保長時間運作不降頻。

同時強調RGB燈光更繽紛醒目，燈光質感更好，新系列無論面板與系統風扇從RGB單色發光進階動態ARGB，讓每顆燈珠可1680萬色自訂，運作時隨風扇轉速或音樂節奏絢麗多彩繽紛起舞，更增視覺吸睛度。尤其10代新機更套用全新「蛻變」優雅簡約俐落ID外觀，半透明前面板隱約透視內部ARGB發光風扇，搭配斗大Logo與光感燈條，輔以機身側邊「超大透明玻璃側蓋」，運作時風扇、內部顯卡等元件透視出氣氛光暈，一整個極富時尚科技感。首波新平台機9000/3000系列即將以全新外觀登場，5000系列因之前小改款，帶來好評的盔甲酷炫外觀與內外透徹RGB燈光，新工藝預計下半年導入。

「EMI防電磁波認證通過『超大透明玻璃側蓋』，更是我們一大特色！」Ace廖經理續聊，早在去年5000系列機就不惜成本送測，搶先業界第一款通過EMI防電磁波認證，出廠直接搭配透明玻璃側蓋，不像競品出貨時是鐵蓋，還需自己更換且未防磁。當時做法巧妙透過玻璃內鐵網達到抗電磁波；然而全新10代系列機再進化，全面標配大型EMI認證玻璃側板外，還做到真「全透」無鐵網防電磁波，這需要很大工藝挑戰，畢竟內部零組件多，電磁波會危害身體健康。既然能側透，還加碼時下電競圈流行話題「黑化」，將機殼內全面做黑化處理，搭配更整齊排線規劃，達到視覺舒服與兼顧玩家安全性，甚至保留DIY擴充能力，前面板內置2.5吋HDD/SSD隱藏擴充盒，並提供耳機掛架與前置I/O埠，「這就是Acer的貼心與價值！」

同時迎合廣大「休閒跨電競玩家」，Acer熱賣的Nitro系列戰鬥機「Nitro N50-610」，同步升級更強10代CPU與全新外觀，新採V型紅燈光面板搭配下方間接光暈，並續用高性價比搶攻大眾遊戲與年輕學子市場，原廠也預告接下來還會推出限量版色系，包含紅色、藍紫色或圖騰系列，敬請期待。

Predator Orion 5000 P05-615S搭載10代Core i7超頻CPU+RTX顯卡（圖左）、Predator Orion 9000 P09-920內建10代超頻版Core i9-10900K+RTX2080系列顯卡（圖中）、Predator Orion 3000 P03-620全面升級10代處理器（圖右）。（圖／NOVA情報誌提供）

Predator Orion 5000/9000系列前面板（圖左）、Acer Nitro 5-610升級10代性能（圖右）。（圖／NOVA情報誌提供）

精益求精集中火力 絢麗燈效創新應用

不讓Acer專美於前，另一雙A本土電競大廠Asus也表態最新英特爾10代新電競機將於6月底上陣，機身同樣配置「大型玻璃全透側板」，採用導電式玻璃並通過EMI防電磁波認證，出廠直接標配，玩家無須自換鐵蓋，方便性更高；尤其承襲系列機一貫Aura Sync同步燈光強項，無論燈光調校與散發出的電競氛圍最佳，燈光打得更均勻飽和，還能跟自家ROG周邊裝置燈效整合，提供一致性燈光舞動視覺，甚至「從10代機開始不再走機海戰術，而是集中火力讓各方面做到更極致！」

Asus華碩電腦ROG電競事業處產品經理李宗軒表示：「ROG電競機多年來深受玩家肯定，優勢超頻強，全方面一體性做到最好！為讓產品更專精、定位更明確，10代機集中資源主打高階遊戲款『ROG Strix GT35』&電競入門款『ROG Strix GT15』兩款新機型，朝精實精簡化路線攻堅！」尤其10代起我們強調「ONE ROG」特色，整機從裡到外全數將集團ROG優異產品元件&零組件放入，包含ROG主板、ROG顯卡、燈光效果、用料…等，還創新搭載多項貼心細節&科技應用體驗，要讓玩家感受ROG滿滿誠意，Asus李經理透露！

是的，一直以來ROG主板或顯卡產品在DIY業界相當聞名，但過去電競機內部元件多採特製，有些浪費自家優勢資源；新一代機種打破過去做法，採新ONE ROG概念，一來品質性能讓玩家很信賴，且能享受到如ROG高階主板強項的AI自動超頻技術等，重點還提供玩家未來更大升級元素空間！

尤其魔鬼藏在細節裡！即將推出的高階電競機『ROG Strix GT35』精益求精，裡外下足工夫。核心搭載10代超頻版Core i9-10900K與支援到RTX 2080Ti頂級顯卡，特別套用AIO一體式240mm水冷散熱器系統，針對運作時容易產生熱源的CPU、GPU、電源供應器三大元件，分別設計獨立氣室來區隔散熱，搭配自身龐大身軀空間，頂部、前後方與側面大面積開孔與大型風扇進氣&排氣，達到系統快速降溫，讓超頻性能得以完美釋放。「重點還能做到很靜音！內部測試玩遊戲狀態下，噪音值控制在35dB以下！」Asus李經理強調！

不僅如此，機箱下方直接導入標規ROG垂直式顯卡，搭配側邊發光燈條與玻璃側板展現火力氣勢；前方隱藏蓋內還配置雙顆2.5吋SSD/HDD熱插拔擴充盒，賦予高擴充性，並在頂端側邊規劃耳機掛架，頂部上方還設有提把，方便玩家搬移。重點全新的工藝外觀，採用濃厚ROG元素一刀流立體層次感面板，輔以斜切式RGB發光燈條視覺，尤其前面板RGB燈條設計用心「有貓膩」，不但支援1680萬色可調與燈光同步連動，每次開機時還有專屬的「迎賓燈效」漂亮舞動，讓玩家開機瞬間即擁有愉悅養眼體驗。

「『ROG Strix GT35』還搭載業界電競桌機首見的『KeyStone鑰石』應用！」Asus李經理笑談，工藝美學&創新功能更是ROG一貫強項，「ROG Strix GT35」還有一項非談不可特色，移植ROG筆電獨創的「KeyStone鑰石」功能，在頂部提把右側處規劃磁吸式NFC感應「鑰石」，操作方式如汽車鑰匙般，放入即可啟動與應用。首次使用與電腦綁定後，會出現隱藏式硬碟空間，能放入個人私密資料檔案，同時可儲存個人多組專屬遊戲設定，好處離開時帶走鑰石，別人看不到這隱藏硬碟內資料，相當安全；同時遊戲設定檔在插入鑰石後出現，拿走後電腦立即恢復原設定，無需設來設去更感方便。

尤其還迎合電競玩家需求，這「KeyStone鑰石」還增添筆電沒有的二代進階「一鑰超頻」功能，讓使用者一插上這鑰石，立即能啟動系統超頻模式，相當實用酷炫，同時提供三種模式供自訂。接下來還會有更多功能出現在這鑰石應用上，Asus李經理預告。

不僅「ROG Strix GT35」，ROG另款定位電競入門『ROG Strix GT15』，可謂孿生瘦長版兄弟，兩者外觀酷似，差別僅在體型縮減約1/3，並套用氣冷散熱與無KeyStone鑰石功能，其餘設計元素如RGB燈光與大型玻璃側板都有，同時搭載較低階版本10代處理器如Core i5，鎖定大眾遊戲族，入手門檻低，最親民款2萬5就有。

好消息針對DIY組裝市場不少玩家愛用AMD主板系統！ROG先前也推出AMD處理平台版，型號分別為「ROG Strix GA35」、「ROG Strix GA15」，除「心臟」外各項功能幾乎與GT系列如出一轍，其中「ROG Strix GA35」最高可配備16核心的AMD Ryzen 9 3950X處理器＋RTX 2080 Ti頂尖顯卡，並支援PCIe 4.0高速傳輸規格；當然藉由更高核心數優勢，有助於渲染或多工剪輯等工作，加上運作同樣控制在35dB下圖書館等級靜音，定位上偏向電競跨創作者族群。

ROG Strix GT35搭載10代超頻版Core i9-10900K+RTX 2080Ti頂尖顯卡，水冷散熱系統與支援Aura Sync周邊燈光同步串連技術，六月底上市。（圖／NOVA情報誌提供）

ROG Strix GT35定位電競入門款，體型縮減約1/3（圖左）、ROG Strix GT35搭載業界電競桌機首創「KeyStone鑰石」應用（圖右）。（圖／NOVA情報誌提供）

小升數電競鋼砲機 DNA戰魂有感驚豔

談到電競機，絕對要提被譽為電競專家的MSI，過往系列機很大優勢，搶先第一時間導入新技術規格，務求內外包含軟硬體皆以「電競思維」規劃，賦予10大電競DNA特色，包含搭載純正電競級顯卡、垂直式顯卡擺放規劃、Nahimic 3聽聲辨位音效、多層次酷炫燈光…等等，同時領先市場規劃獨家風暴冷卻三氣室散熱技術，確保極致效能運作高穩定性，就連10公升體態的「Trident X系列」小升數電競款，都可讓玩家「超」到安心過癮，厲害是還如大機般導入特殊拉門式透明側板，甚至凌駕市場將觸角跨足創作者領域，可謂業界先鋒軍！

告訴各位，今年MSI這盾牌龍同樣有大動作，全新10代系列機要讓遊戲玩家驚喜連連豎拇指喊讚！MSI微星科技產品行銷部產品經理林立偉談到：「MSI只專攻電競，擁有龐大的RD研發團隊，專注最佳化遊戲體驗，尤其相較業界在小型化電競機上有更深著墨，堪稱小而美『一枝獨秀』！」5月底同步英特爾時程，新系列10代機搶先全員到齊，主力款「MEG Trident X」不但性能與散熱續突破，還帶來創新品牌識別與驚豔有感「戰魂軟實力」，MSI林經理強調。

確實，身為小升數電競機領導品牌，MSI新一代「MEG Trident X」仍維持10公升體型，搭載10代處理器最高階Core i9-10900K超頻版＋RTX2080 Super顯卡，記憶體可上到64GB，特別是確保顛峰超頻與發揮完整10核威力，新機針對散熱系統續強化，既有三氣室分離規劃下，底部新增兩顆強力風扇，搭配絕佳出氣導流架構將熱快速排出…重點高效運作下噪音完全不變，同樣維持之前的36dB下靜音！「大家都說10代Core i9-10900K非水冷不可，我們風冷就可解掉125W，全世界只有微星做得到，這就是自家頂尖散熱架構與技術能力最佳見證！」MSI林經理笑談。

不僅如此，機身側邊設有鋼化透明玻璃側板，能清楚透視內部系統運作與ARGB風扇氣氛燈，帶來強烈視覺衝擊，尤其這代持續做到更密合磁吸好開闔，出廠還附四顆手轉螺絲供替換，提供方便的開殼擴充性與升級機制。這時玩家應可發現，10代機相較上代型號前多加了MEG系列名；是的，MSI這代起將整個品牌識別做「ONE MSI」概念整合，包含桌機、主機板、螢幕、電源機殼產品都將掛相同系列品牌名，並劃分MEG頂級款、MPG中階款、MAG入門款三個主打子品牌，故「MEG Trident X」機身也新印上高階MEG這Logo標誌。

另款MSI甫上市就備受好評，榮獲今年2020德國紅點設計大獎，以白色時尚家電做發想，頭頂與前面板採鋁質造型檔板，搭配鑽石切割突顯細節質感，前方RGB間接燈光還能透出光暈與側邊藝術開孔，宛如一台高雅科技家電的小型創作者桌機「Prestige P100X」，同樣升級10代最高階Core i9-10900K＋RTX2080 Super顯卡，導入強化版新散熱架構與運作時36dB靜音度，並賦予簡易拆殼與快速升級擴充能力，特別是這代「軟實力大突破」，針對創作設計者在意的編輯工作效率，獨家開發的專屬「Create Sense」軟體，上代已能針對熱門剪輯與設計軟體最佳化，依需求自設分配CPU核心數提高效率，新一代更加碼做到可將電腦內任何工具軟體都拉入選單，依重要順序進行最佳調校，特別是優化效率20%起跳，甚至MSI林經理還指出，若跟自家顯卡搭配，實測優化速度最快可達26倍之多。哇，換句話說原本需1小時影片剪輯，只要2分鐘就能跑完，真的是實用到家！

為讓電競玩家也能擁有更好體驗，MSI這次就連電競機專用「Dragon Center」也增添很多新功能，諸如「Gaming Highlights」在遊戲過程中，能自動即時錄下你完美一瞬間；「Real-time Assistan」遊戲助手可即時在螢幕遊戲畫面上，出現一條BOX，顯示各項系統資訊；接下來林經理預告將持續增添更多功能，且預計8月續推年初在CES上高人氣，世界第一款搭智能HMI人機介面&內建5G模組，面板上首創電競旋鈕與，帶來更搶眼盔甲披風外觀與燈光質感的10代電競新機「Aegis Ti5」，敬請拭目以待。

MSI MEG Trident X小巧10公升體態（圖左）、MSI Prestige P100X創作設計機（圖右）。（圖／NOVA情報誌提供）

MSI Aegis Ti5搭載業界首見HMI人機介面電競旋鈕，內建5G模組與帶來搶眼盔甲披風外觀燈光視覺，預計8月上市。（圖／NOVA情報誌提供）

超越DIY規格量身訂製 全套周邊尊榮保固服務

一路看到這，讀者應可發覺，今年電競PC很大趨勢愈來愈「DIY化」，包含發燒的10代超頻效能，大量導入透明側板並搭配內部絢麗ARGB風扇燈光效果，並保留基本擴充與升級能力等。倘若能真正做到「品牌機＋DIY組裝機雙高彈性特色」，出廠前經過完整相容性測試與原廠優質服務保固，還能如DIY機隨需求選擇想要規格元件豈不妙哉。對此，通路品牌大廠捷元要讓你如願以償！

Genuine捷元自有品牌事業系統企劃部經理李孟倫表示：「我們捷元『宙斯機系列」電競機，最大優勢規格能BTO量身訂製，讓玩家選好選滿一次到位！因本身為通路元件/零組件代理商，能第一時間提供最新貨源與壓低成本，且購買時能自選想要的等級規格，服務項目包含處理器/顯卡/記憶體/硬碟等，訂製後3個工作天可取機，重點一樣提供100%嚴格相容測試，達到真正兼具品牌機&DIY雙特性。」甚至跟曜越、賽德斯等周邊大廠都有策略聯盟，相關水冷半套/全套系統或RGB元件燈組都能移植宙斯機上，出廠還搭贈全套電競鍵鼠，提供玩家「一條龍」完善配套方案服務，Genuine李經理強調！

誠如李經理所言，捷元定位高階電競超頻遊戲款「10代旗艦宙斯機」，在重量級磅礡外觀下，搭載10代頂規Core i9-10900K處理器＋RTX2080Ti顯卡，內置水冷風扇系統與大型透明側板，同時能因應需求改裝套用3個12公分RGB發光風扇，2個LED發光燈條，輕鬆做多種ARGB燈色變化模式，就連記憶體模組亦可選購發光型，讓整體看起來炫彩奪目。

另款瞄準影音剪輯、繪圖軟體創作，可跨電競&設計雙族群更頂級Pro「10代頂級宙斯機」，配置10代i9-10980XE至尊版處理器＋nVIDIA Quadro P2200專業繪圖卡，尤其優雅大器白色外觀，迎合設計師對美學品位要求，同時一樣提供BIO規格量身訂製。重點這兩款出貨直接搭贈捷元自有品牌電競周邊三寶－電競機械鍵盤/電競滑鼠/大型滑鼠墊，讓使用者無需花錢另購，相當貼心。

「我們還帶來市場最高VIP尊榮服務保固！」捷元李經理笑談，全系列宙斯機更凌駕業界打出五年零件、五年全保，加入官方會員後，還加碼五年到府維修服務，就連電競入門機同樣享有這VIP尊榮服務！

是的，畢竟電競機不便宜，動輒數萬元起跳，服務保固對於玩家相對重要，豈止捷元，Acer的Predator電競系列提供四年保固，免費到府安裝&收送服務；Asus RGO三年全保及全省皇家服務外，還打出首年「完美保固」，不管人為機器損壞如何，最多只負擔20%維修費！

只能說，2020年即將引爆的10代熱暑「電競PC秀」，要效有效、要炫有炫，還有創新科技體驗應用&極致遊戲最佳化戰魂元素，毫無冷場「競」爆感官，遊戲人生的你，還不快快準備銀彈，加入這場精采絕倫盛會！

捷元10代旗艦宙斯機（圖左），外觀磅礡大器、捷元10代頂級宙斯機（圖右），搭載優雅白色外觀。（圖／NOVA情報誌提供）

Genuine電競周邊三寶，包含電競機械鍵盤、電競滑鼠與大型滑鼠墊，隨機直接貼心附贈。（圖／NOVA情報誌提供）

（本文摘自《NOVA情報誌》）