救救我們！所有人都被感染了。血／怪病／傳染／疫情／變異／死亡無法治癒／隱藏秘密／隔離／封島求生／等待救援／研發疫苗……《寄生》震撼人心，與你讀過的每一本小說都不同。

【精彩書摘】

我們把它稱為毒克（Tox）。最初幾個月時，他們嘗試將它視為一種教訓。像是《西方文明世界的病毒爆發：歷史回顧》那樣，「毒克」是拉丁文裡的字跟。緬因州開始進行藥物管制。學校照常上課，衣服上沾著血的老師站在黑板前講課、安排考試，彷彿我們一週後還會全在這裡。他們說，世界沒有結束，你的教育也不應結束。

在學校餐廳裡吃早餐。數學、英文、法文。午餐、打靶。體育課和急救課，魏老師示範如何包紮傷口，校長示範如何打針。一起去吃晚餐，然後鎖在屋裡，撐過黑夜。不知道，我不知道你們為什麼會生病，魏老師總說。不會，你們不會有事。一定，你們一定過一陣子就可以回家了。

這情況很快就改變了。隨著毒克奪走一位位的老師，一節節的課也從課表上消失。一條條的教規崩潰瓦解、灰飛煙滅，唯一留下的是最無可免除的約定。但是我們依舊數著日子，依舊每天早晨醒來，望著天空搜尋攝影機和燈光。本土上的人關心，魏老師總是如此說。從校長打電話給海岸上的納許營求援那一刻起，他們就開始關心了，而且他們在找治癒的方法。物資小組帶回來的第一批海運物資裡，還有一張公告。電腦打字、正式簽名，印著海軍的信頭。

寄件人： 海軍事務處，國防部指揮官，化學生物事故控制小組，納許營指揮官，疾病管制與預防中心

收件人：睿特島睿特女子中學

主 旨：疾病管制與預防中心建議之隔離程序

立即進行全面隔離檢疫。為保障安全及維持初始傳染狀態，全體師生不得離開校園。除授權領取物資外（見下），擅自走出校園圍欄者，一律視為違反隔離規定。電話與網路即將終止：屆時僅限以官方無線頻道進行溝通。資訊完全保密立即生效。物資將以海運方式送抵西碼頭。日期與時間由納許營燈塔決定。診斷與治療方法正在研發中。疾病管制與預防中心與當地醫療機構密切合作研究治癒方式。請預期物資抵達。

等待，活著，我們以為很容易——一起躲在圍欄後，遠離蠻荒野林，遠離變得飢餓怪異的動物。但是學生一個接一個地死去。發病，然後身體太殘破虛弱，無法呼吸；或是留下無法癒合的傷口；或者有時候是一陣高燒，使人發狂到只想結束自己的生命。這種狀況如今依舊時時出現。唯一不同的是，現在我們已領悟，唯一能做的就是顧好自己。

芮絲和碧亞，她們是我的唯一，我是她們的唯一。每次經過布告欄用兩隻手指輕觸那張已發黃捲起的海軍公告時，她們是我在心底祈禱保佑的人。海軍公告仍釘在那，猶如平安符，提醒我們他們做出的承諾。只要我們活著，終有一天會等到療法。

（本文摘自《寄生》／高寶出版）

【作者簡介】

蘿芮．珀爾

於波士頓長大，畢業於米德博里大學，並於東英吉利大學取得碩士學位。現居住於羅德島。《寄生》為其第一本小說。