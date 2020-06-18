跑步不僅僅是一種運動，在全球路跑活動盛行的現在，許多人跑步是為了證明自己、挑戰自己，參加馬拉松比賽更是一種代表性的方式。或許在比賽的當下會無比痛恨自己「為什麼要這樣自虐呢？」但是當成功完賽的那一瞬間，那種成就感卻是無與倫比的。

不過，如果不是專業跑者，而是忙碌的上班族或業餘跑者，或是第一次參加馬拉松比賽的人，該怎樣制定計畫、規劃時間，才能達到目標呢？

【精彩書摘】

「為什麼我要自討苦吃，做這麼痛苦的事？」

我想，很多跑者都曾經在全馬的比賽過程中，突然閃過這個念頭。

的確，大家並非被誰強迫去參加比賽，也不是從事這種工作所以沒辦法只好參加。相反的，平常若有人強迫他們做這種苦差事，他們肯定會斷然拒絕。

很明顯，大家都是自願站上起跑線的。

經常會發生這樣的事── 完全沒跑過馬拉松的人，竟然對熱中跑馬拉松的跑者說：「為何要花那麼多錢、那麼多時間去做這麼痛苦的事？我無法理解你的想法。」

「每逢國外舉行賽事就得跟公司申請有薪假，跑鞋與服裝也得常常買新的替換……的確是花錢又花時間啊～」

可是，跑者們即使聽到這些刺耳的話，也不會想要反駁。相反的，他們搞不好會暗自竊笑，甚至在心裡同情起對方：「居然不了解跑步的樂趣，這樣的人生多可惜啊！」

不過，喜歡跑馬拉松的人，絕不會認為跑馬拉松是一件很輕鬆的事。雖然不輕鬆，但馬拉松卻有很大的「魅力」，所以他們才會日夜不停地跑下去。跑馬拉松的魅力應該是因人而異吧。

有人像A小姐那樣，發現跑馬拉松的魅力在於能夠輕鬆達到減肥效果，不必像以前那樣吃盡苦頭，彷彿施了魔法一樣；也有人像B先生那樣，覺得跑完之後吃的飯、喝的酒都特別美味，就好像人生占了更多便宜一樣。

儘管跑馬拉松在不同人眼中有著截然不同的魅力，但所有跑馬拉松的人還是有一種共通的感受。那就是到達終點時獲得的「成就感」。

雖然我們難以用一句話來形容這種成就感，但它就是一種讓人覺得舒爽、在人生中不可或缺的「心情」之一。

比方說，像開發新商品等等，製造出某種看得見的東西時，就能夠獲得成就感。如果那是並非人人都能達成的事物或體驗，成就感就會變得更加強烈。不過，那種「大事」並非誰都能輕易達成的。況且在日常生活中，能帶來這種成就感的事情本來就不多。

但是，在馬拉松的世界裡，只要能參加賽事、跑完全程，就能夠獲得成就感。過程雖然辛苦，但是到了跑完全程時，不管是誰、不管在何種情況下，即使抵達終點的時間差了點，都能夠獲得很大的成就感。

而且，這無關乎年齡、性別、職業等區別，任何人跑完後都會獲得滿滿的成就感。

在終點區那邊，跑完的人們會聚在一起，並發自內心地慰勞彼此漫長路程上的辛苦與努力。

成就感是人類純粹且原始的愉悅情感之一，它就像獎賞一樣，每當跑者跑完時，就會深深刻畫在跑者的心上。

肉體雖然痛苦，心靈上卻相當滿足。沒跑過的人是無法明白這種奇妙感覺的。這就是馬拉松的無比魅力。

（本文摘自《專業教練量身打造！適合市民跑者的100日馬拉松訓練計畫：設定不同目標！完跑‧破4‧破3，逐步提升成績》/ 台灣東販出版）

【作者簡介】

金哲彥（きんてつひこ）

生於1964年2月1日，福岡縣出身。就讀早稻田大學期間，曾在名將‧中村清的督導下參與箱根驛傳，並擁有傑出表現。曾連續四年擔任登山的第五區選手。曾兩度獲得區間賞，於84年、85年取得2連霸的榮譽。大學畢業後進入Recruit集團。87年於別府大分每日馬拉松大賽中奪得第3名。退休後與小出義雄監督一同擔任Recruit Running Club的教練。曾參與有森裕子、高橋尚子等頂尖跑者的強化訓練。之後又擔任該會的監督。現在是知名專業跑步教練，受到奧運選手、市民跑者等廣泛跑者的信任。著有《金哲彦のマラソン練習法がわかる本》、《金哲彦のマラソンレース必勝法42》、《金哲彦のマラソンメンタル強化メソッド》（實業之日本社）、《「体幹」ランニング》（講談社）等書。