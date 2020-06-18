動物園是不少親子家庭出遊、親近大自然的首選，在台灣也有不少城市擁有動物園，不過就有網友好奇，貴為全台第二大城的台中為何卻沒有一座動物園？貼文一出隨即掀起熱議，更有知情網友曝光鮮為人知的秘辛。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，台中人自從2018年就自豪登上「第二大城」人口，板上的風向也經常超越高雄，讓他不禁吐槽「結果台中連動物園都沒有，第三大城高雄卻有動物園已經四十週年了…第二大城台中是養不起動物園嗎？有沒有卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「之前不是要蓋在大坑？」、「第一大城新北也沒有」、「台灣是養的起幾座動物園？蓋那個沒經濟效益」、「有啊，望高寮的動保中心啊，不過最近動物都移光了，只剩狗跟貓」、「你有想過動物的感受嗎」、「拜託不要鼓吹動物園好嗎？根本虐待動物的設計」。

還有人打趣表示「有金錢豹呀是在問什麼」、「中港路明明就有」、「大家都去酒店找金絲貓好嗎」、「台中是合法狩獵區域，誰在跟你可愛動物園」。

不過也有知情網友曝光鮮為人知的一段往事「二戰前在台中公園內，現在公園路三民路口那邊，被轟炸後戰後就沒回復了，就台中公園那個國小運動場的位置」。

事實上，台中市在日治時期確實有一座動物園，不僅是台中第一座動物園，也是中部首座動物園，位置在現今台中公園內的北門樓附近，飼養猴子、蛇、鳥類等動物，加上不收門票，成為當時校外教學的熱門景點。