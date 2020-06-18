台灣機車密度高，越南也不遑多讓，日前就有網友透露，觀看日本新聞時，出現一段越南違停街景畫面，讓他看了很有既視感，「沒有字幕跟看板還真的以為是在台灣呢…」不禁好奇「越南街景其實跟台灣很像？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出2大差異，直言「台灣沒那麼不堪」。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，日本新聞報導跟越南恢復商務往來，影片中將越南街景剪入新聞畫面，只見一台白色賓士和整排機車分別違停在大馬路及人行道上，讓他不禁直呼「跟台灣街頭最美的風景有87分像！沒有字幕跟看板還真的以為是在台灣呢～」並好奇，「越南這幾年是不是進步很多，所以街景才會跟台灣越來越像啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「東南亞一家親」、「越南就是文化大熔爐啊」、「是真的很像，不過越南的機車比台灣的恐怖很多」、「完全無違合啊！笑死」。

也有內行人指出台越關鍵差異在於「馬路」跟「電線」的雜亂程度，「電線亂的離譜、路也比台灣坑洞多，台灣沒那麼不堪」、「真的去過，你不會覺得像」、「台灣好多了，越南比較像是30年前的台灣」、「像的是街景部分，交通的話台灣還是比較好」、「交通真的比台灣還亂，我個人覺得還比泰國亂」。