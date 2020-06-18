「很多東西都是體驗過後才知道好壞。」現擔任美商德州儀器行銷工程師的許翔輝笑著說，大學時就讀台灣科技大學電子工程系，沒像一般學生在服務業打工或在相關企業實習，反而選了導遊做為兼職，讓他意外獲得理科以外的專業技能。

許翔輝身兼滑雪教練、導遊，帶過無數滑雪團、旅遊團，結交各地珍貴友人，更將這些與人碰撞出的火花化為自己成長的養分，讓他在職場上如虎添翼。

寒暑假帶團 沙發衝浪遊歐洲練口說

許翔輝的父母皆從事旅遊業相關業，耳濡目染下，他大一時就考取導遊執照。許翔輝形容，旅遊旺季如寒暑假時，導遊的需求量很大，「你不找工作，工作也會來找你。」

畢業後雖打算從事電子工程相關工作，但在興趣使然下，仍決定把握機會挑戰觀光業。他第一次帶團時身分仍是學生，團員年紀大多比他年長，緊張之餘他仍盡力提早模擬各種應對，設想各種可能發生的緊急狀況、會遇到的問題，設計出一套標準的作業處理流程、備案。「拿出專業，自然而然就會被信任。」

熱愛滑雪的他，期間更考取滑雪執照，成為滑雪教練。也因帶的團多為日本團，許翔輝決定檢測自己的日語實力，慢慢從JLPT（日本語能力試驗）N4開始一路考到N2。語言優勢為他帶來更多機會，想踏出世界的心情更加堅定。

機會在他大四時來臨，許翔輝申請了一個學期的捷克交換計畫，踏上歐洲的土地，更利用課餘時間，用半工半讀所存下的錢，以背包客的方式走遍歐洲17個國家、25個城市，以「沙發衝浪」方式尋找住宿，遇見獨特且各式各樣的人與文化。

「很多歐洲相關職業台灣沒有或很少，像是爆破雪山、考古等。」許翔輝說，旅遊的過程就像是一種嘗試，接觸各種不同的人事物，當地人會帶你體驗道地的生活文化，不踏出台灣絕對想像不到，這些經驗也成為他未來職場的養分。

交換期間，許翔輝的語言能力大幅進步。他說，英文並非歐洲人的母語，他們的口音、文法也不盡然正確，但他們非常敢講，「重點是表達想要傳達的，而不是去在意文法的正確與否。」除此之外，歐洲各國國土相連，能說多種語言的人非常多，「兩種很基本，絕大多數都至少會說三種語言。」看到能流利使用多種語言的歐洲人，仍對學習中文抱持著興趣，讓他更深深領悟語言的魅力。

許翔輝（右二）曾多次參加多益國際志工，在國際交流賽事上擔任翻譯、協調等工作人員。（照片提供／許翔輝）

行銷工程師需具備解決問題的能力

許翔輝熱愛與世界交流，除了踏上旅途，他也曾擔任多益國際志工，在各種國際活動上，擔任翻譯、協調的角色。而多益國際志工會根據語言、專業能力分配工作，其中最令他印象深刻是2012年的國際青商會台北世界大會。

許翔輝在國際青商會的活動中，第一次被選為帶領團隊的組長，其中不乏年紀比他年長的組員，讓他受寵若驚也備感緊張，工作內容從機場帶領賓客、安排動線到即時翻譯，協調、整合的能力更升級。「當時的經驗對未來的領導能力有很大的幫助。」

大學畢業後回到電子工程專業、目前在德州儀器擔任技術行銷工程師的許翔輝，結合電子工程專業與旅遊、參與國際交流的經歷，讓他將掌握重點、溝通協調的技能發揮到極致。

技術行銷工程師在做什麼？他解釋，最主要在協助客戶了解他們的需求，去找出最適合他們的產品。工作中，基本的理工背景知識是必須，更要協助客戶將產品應用在專案上面，以及處理後續的到貨、款項。整個流程中，需要跟各個部門合作、溝通，培養出「解決問題的能力」，這也是行銷工程師必須具備的能力。

許翔輝優秀的語言能力以及跨部門溝通力，讓他在跨國公司如魚得水。（照片提供／許翔輝）

許翔輝認為進入跨國公司最大的收穫，就是遇見非常多厲害的人才。他舉例，工作中開視訊會議時，參與的有韓國、日本、歐洲的同事，他們的英文雖然不到精通，但表達自己意見的能力非常好，這讓許翔輝開始思考「傳達」的重要性。「以前開會時英文都會說得非常快，但現在會放慢講，思考並表達自己真正的意思並讓對方聽懂。」

多益英語測驗（聽力與閱讀）考出915分的他，進入公司後英語能力更大幅提升，每天的視訊會議、信件來往多數都使用英語。他形容，進入公司後，每天都是新的學習，每天都在接觸新事物。如他所說「旅遊不是享受，體驗才是目的。」與不同國家的人交流、溝通這件事，早在他大學階段就已藉著帶團實地訓練，讓他在跨國公司中更顯優勢。

現在的許翔輝，除了行銷技術工程師的工作，每年仍是會安排長假出國帶滑雪團，為目前職場注入活力與新的刺激。

About 許翔輝

出生：1991年

學歷：台灣科技大學電子工程系

現職：德州儀器 技術行銷工程師

經歷：日本觀光導遊領隊、台灣微軟實習生

英語程度：多益英語測驗（聽力與閱讀） 915 分