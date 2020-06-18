數千年來，旗幟代表我們的希望與夢想。我們織造國旗、毀滅國旗，高舉國旗前進。到了二十一世紀，我們仍為它犧牲。旗幟在國會、王宮、住家或展示間，在聯合國總部、阿拉伯街頭、德州民宅前院飄揚。它們代表大國政治，也代表暴民。從中國民族主義再度崛起，到歐洲和美國的認同困難，乃至恐怖組織伊斯蘭國的興亡，全世界陷入混亂，我們需要了解人們圍聚在旗幟下這些標誌的歷史、權力和政治；這些標誌讓我們團結，也讓我們分裂。

每個國家都有一面國旗，見證歐洲帝國在全球擴張、思想散播，及對現代世界的影響。我們如此寄託感情的這些國家標誌從何而來？國旗在人類史上是相當晚近才出現的現象。印在布上的標誌早於國旗之前出現，古代埃及人、亞述人和羅馬人都使用它，直到中國人發明絲布，今天我們所知曉的國旗才蔚為風氣，絲布做成的旗幟便伴隨大軍進入戰場。

本書敘述主要國家國旗和一些罕為人知國旗的故事，還有一些有相當趣味歷史的國旗故事。以全世界最為人熟悉的國旗──美國的星條旗──為開端，其視覺所代表的意義掌握住美國之夢，是標誌可以界定及團結國家最強大的實例。然後從全球當前的大帝國移向一個過去的帝國：英國國旗的影響力延伸到地球最偏遠的角落，這面旗幟代表一個龐大帝國的聯合陣線，而不列顛群島內部也有強大的民族認同意識，仍未消褪，2016年英國脫歐公投、以及持續有人主張蘇格蘭獨立，就是明證。

作者提姆．馬歇爾（Tim Marshall），外交事務權威專家，有25年以上的採訪報導經驗。曾經擔任Sky News外交事務編輯，在英國廣播公司（BBC）和LBC/IRN電台服務，也是The WhatandtheWhy.com創辦人兼編輯人。多本著作入選《星期日泰晤士報》暢銷書，如《用十張地圖看懂全球政經局勢》，以及《國旗的世界史：旗幟的力量與政治》、《牆的時代：國家之間的障礙如何改變我們的世界》。

《精彩書摘》一九四九年十月一日中華人民共和國正式宣告成立，當然新國家、新制度需要一面新國旗。設計人曾聯松是名年輕的共產黨員，他的圖案自數千件參賽作品中脫穎而出。黨的要求是，它必須反映中國的地理、民族、歷史和文化特徵，也必須標示出工農聯盟政權的特徵。

當時在上海工作的曾聯松，夜裡在自家閣樓上開始了國旗圖案的設計。他先想到早期在江西的版本。據說當他仰望天空時，想到了中國古時傳說中，仰望日月星辰以示孺慕之心的故事，因而從歷史得到啟發：中國共產黨是中國人民的大救星，所以他決定用一顆五角星來象徵它。毛澤東在〈論人民民主專政〉文中則指出，中國人民由四個社會階級組成，因此他決定以四顆小五角星象徵由四個社會階級組成的人民。

不足為奇，毛澤東相當喜歡曾聯松的設計，但仍幾經修訂才最後定稿，包括自大顆五角星上剔除掉鐮刀和榔頭，因它具有強烈的蘇聯氣息──當時，共產黨人的國際兄弟情誼在中蘇關係的大框架下已略現緊張。接著，黨核定了最終版本；就像我們看到伊朗當局考量反映伊斯蘭革命的國旗時一樣，中國共產黨也曉得，它必須結合集體記憶和現代訊息。

曾聯松設計後再經修正的國旗，首度豎起於北京天安門廣場的旗桿上，正式宣布中華人民共和國的誕生。

這就是全世界眾所周知的一面國旗，甚至在二○一三年十二月，還被中國太空任務送上月球。將國旗放在玉兔號登月車上，是極具重大象徵意義的事件。中國因而成為僅次於美國和蘇聯，將國旗在月球上展布的第三個國家，代表它有志成為太空旅行和技術的領導者。這也是一九七六年以來，登月車首次在月球軟著陸，這是中華民族的榮耀，也是中國在本世紀十足進步的證明。

它也飄揚於中國在南海填海造陸、興建的人工島礁上，如今北京主張其為中國的主權領土。越南、台灣和菲律賓等鄰國並不接受。美國海軍也不能接受，因此懸掛著星條旗的軍艦，三不五時便駛近這些島礁，宣示其立場。

比起紅旗，在全世界愈來愈不容易看到的則是台灣中華民國的國旗。反共勢力在一九四○年代輸掉內戰後退守台灣，它有自己的國旗，但卻對身分認同有所迷惘。這面國旗名為「青天白日滿地紅」旗，可溯源至一九四九年退守台灣之蔣介石的國民黨黨旗。中華民國聲稱它代表全中國的政府，但海峽對岸的中華人民共和國並不同意。北京視台灣為中國的一省，而這個省分正企圖獨立。

由於中華人民共和國十分強大，因此鮮少國家承認中華民國。臺灣參加國際會議或奧林匹克等運動比賽時不能升起國旗，只能改掛「中華台北」的旗幟，這是雙方都能接受的妥協方案，如果可以的話，彼此都想打破此現狀。從台灣的觀點來看，它雖未宣布脫離中國而獨立，但為了不去挑釁它的強鄰，卻願意接受此一國家象徵的特別犧牲。

(本文摘自《國旗的世界史：旗幟的力量與政治》/遠足文化)