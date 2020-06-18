有民眾日前爬山爬到一半，卻在路中央看見一把七星劍筆直的插在路中央，好奇背後是否有特殊含意，因此拍照PO網求解。沒想到照片曝光後，不少人也被這詭異的情況給嚇傻了。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文表示，友人前往高雄鳳仙祠下山途中，看見一把七星劍插在路中央，四周雜草叢生，且「是三個年輕人上山要去鳳仙祠時插的…」讓他不解背後用意何在，「請問有人懂這方面事嗎？」

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「這劍別碰」、「有人在做法吧，七星劍多半是鎮壓用的」、「有兩種說法，一種說是有人要跟神明輸贏，一種是那邊不乾淨鎮煞，重點都不能去踫或拔，因為會煞到！」、「應該是用劍打結界或是要鎮壓什麼」、「認真回，這種插法通常是在插龍脈、龍喉，亂插是不對的，不專業亂插後患無窮」、「斬風水吧」、「設結界吧！如果是破結界應該馬上抽走，也許人家晚點要辦什麼事」、「一般是破界，如果前面有發生什麼靈異事件過就是鎮邪」。