數百年來，非洲出口了許多東西，但未必全出於自願。在他們自願輸出的物品中，有個依據紅、金、綠、黑象徵色的思想，那就是非洲獨立──或自由──的理想。

這些顏色的根源至少可上溯至十九世紀甚至更早，它們源自衣索比亞（Ethiopia）的國旗。義大利雖然費盡心思、企圖染指，但衣索比亞卻是非洲大陸唯一一個未曾遭到殖民統治的國家。衣索比亞目前的國旗為歷史悠久的紅、金、綠三色旗，但自一九九六年起，其正中央也有個藍圓圈，配上一顆有著五道光芒的黃星。光芒代表國內的不同民族，星星代表他們的平等與團結。也有人說，那是所羅門王之星（Star of King Solomon）和大衛之星（Star of David），因為衣索比亞第一位皇帝孟尼里克（Emperor Menelik）自稱所羅門王和希巴王后（Queen of Sheba）之子。

一九三○年代，義大利人在墨索里尼（Mussolini）的法西斯時期捲土重來。義軍這次倚仗催淚瓦斯等現代戰爭器械而告捷，占領了衣索比亞。然而，阿比西尼亞／衣索比亞原本是個主權國家、也為國際聯盟（League of Nations）──今日聯合國前身的──會員國。美國在內的許多會員國（但不是全體會員國）拒絕承認義大利兼併衣索比亞，而它被外國軍隊占領的五年也被視為特殊狀況，而非發生在別處的殖民統治時期。

英國和法國都是國際聯盟會員國，卻與義大利秘密協商，承認它的侵略成果。國聯未能採取行動，是它在二次大戰爆發前已無力維持世界和平的證明。

到了一九四一年，義大利人再度被趕走，衣索比亞恢復主權國家的地位。它為非洲大陸立下表率；直到第二次世界大戰結束，變革之風開始吹起。在上述動盪的數十年中，在衣索比亞以西數千英里之外的美國，發生了相關且影響深遠的一些事。

在美國和非洲，許多人提倡黑人政治覺醒的意識，其中之一為牙買加出生的馬可仕．莫夏．賈威（Marcus Mosiah Garvey），他是一位不凡的人物，提倡種族分離，也是「回到非洲」（Back to Africa）觀念的創始人之一。一九一六年，他在牙買加成立「環球黑人改善協會」（Universal Negro Improvement Association, UNIA），不久就把運動推向紐約，旋即在全美國遍地開花。一方面他建立企業王國，另一方面也主張非洲裔美國人不應只以傳統自豪，也應回到祖先的故土。他為了貫徹這項目標，成立了一家「黑星航運公司」（Black Star Line），提供所需的運輸工具。但公司營運失敗，賈威以帳務作弊的罪名被捕坐牢，並於一九二七年被遣返牙買加。然而在此之前，賈威和環球黑人改善協會已設計出日後全世界所謂的泛非洲旗幟。他和美國許多人都深受一九○○年一首種族歧視的歌曲刺激，一九二○年賈威設計出泛非洲旗幟時，這首歌仍在傳唱。歌名「每個種族都有一面旗幟、只有黑人沒有」（Every Race Has a Flag but the Coon），被二十世紀美國諷刺作家孟肯（H. L. Mencken）視為造成種族歧視的三首歌之一。賈威因而設計出一面有著紅、黑、綠色的泛非洲主義三色旗，並以此號召團結所有非洲人後裔，致力於終結殖民統治，並在非洲及非洲僑外移民中建立經濟機會。一九二○年，這面旗幟發表於紐約召開的國際會議中，與會的二十五個非洲國家代表，都認同他們需要一個共同象徵來支持他們的運動。幾年後，賈威曾任職的雜誌《非洲時報暨東方評論》（African Times and Orient Review）有篇文章便引述他的一句話：「你若告訴我哪個種族或民族沒有一面旗幟，我可以告訴你，這個種族或民族沒有任何尊嚴。啊！在歌唱和模仿劇中，他們說：『每個種族都有一面旗幟、只有黑人沒有。』果真是如此啊！但那指的是四年前的我們。他們現在可不能這麼說了……」

一九二○年環球黑人改善協會的「世界黑人權利宣言」（Declaration of the Rights of the Negro People of the World）第三十九條表明：「紅、黑、綠色是非洲種族的顏色。」為什麼選定這三個顏色？翌年，環球黑人改善協會出版《全球黑人精義問答》（Universal Negro Catechism）並提出說明：「紅色代表鮮血，人類為爭取救贖和自由必須流血；黑色是高尚的顏色，代表我們是與眾不同的種族；綠色代表我們祖國茂盛的草木植物。」

一般猜測，賈威深受衣索匹亞獨立啟示，但誤以為衣索比亞的三色國旗是紅、黑、綠色，而非紅、黃、綠色。美國記者查爾斯．茂布瑞．懷特（Charles Mowbray White）曾採訪賈威，並提到這段故事。他在〈馬可仕．賈威文件〉（Marcus Garvey Papers）中有段記載如下：「賈威對衣索比亞三色旗的意義有過如下敘述：『紅色代表他們對全世界紅人的同情，綠色代表他們對愛爾蘭人爭取自由的同情，而黑色──就是黑人』……還有一次，賈威表示衣索比亞的紅、黑、綠三色國旗代表『黑人在鮮血和大自然中爭取其權利』。」

不論真相為何，毫無疑問地，衣索比亞對賈威影響甚鉅。賈威主義的教理問答表明，它所謂「我們的種族」的國歌，開頭就是「衣索比亞，你是我們父親的土地」。更早的時期，它引用了詩篇第六十八篇第三十九節（the 68th Psalm, the 39th verse）：「王子將來自埃及。很快地，衣索比亞將向上帝伸出雙手。」（Princes shall come out of Egypt. Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God.）接著又說，這證明了「黑人將在非洲建立自己的政府，有自己種族的統治者。」

不管是否錯了，泛非洲旗幟保留了下來，而且已經來不及改了，紅、黑、綠三色和非洲連結在一起，而衣索比亞國旗仍是紅、綠、黃或金三色。這就是賈威留給後人的遺緒。一九六○年，美國歷史學家喬治．席伯森（George Shepperson）就在《非洲研究雜誌》（Journal of African Studies）上撰文表示：「他大肆宣傳黑皮膚代表驕傲而非羞恥，在各地非洲民族主義留下了不可磨滅的痕跡。」一九四○年賈威於倫敦逝世，一輩子沒去過非洲。他歸葬牙買加，被奉為民族英雄，今天他的影響力仍可在世界各地感受到。牙買加的國旗是黑、綠、金三色，顯非偶然。

(本文摘自《國旗的世界史：旗幟的力量與政治》/遠足文化)