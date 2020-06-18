有民眾昨（17日）開車行駛在田間大路旁，赫然發現整排路燈居然有一座被蓋上了水桶，讓他錯愕直呼「有要緊某？」（這樣沒關係嗎），畫面曝光後不少內行人直指背後原因不單純，「一看就知道是農民的傑作！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO出2張照片，畫面顯示田間道路上一整排的路燈中，有一座燈罩竟然被人直接蓋上了水桶，不禁直呼「為什麼路燈需要蓋上水桶？真是考倒我了…老大欸有要緊某？」

畫面曝光後隨即釣出內行人解答，紛紛留言回應「蓋布袋的概念」、「因為農作物被燈照到內分泌失調了」、「燈光太亮會導致被照射到的農作物以為還是白天而拼命生長，但是會發生品質劣化的結果，附近有裝LED路燈的農地會更明顯」、「農園植物生長期中一直燈光或陽光照射無法生長果實」、「稻穗容易變成空包彈」。

不過也有人認為此舉不可取，「為了農作物寧願讓道路黑漆漆」、「有的更狠，直接拿桿子把燈砸破」、「可以跟里長說，申請換燈」、「如果有人因光線不佳出事情，蓋水桶的人就要上法院了」。