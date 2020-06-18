在過去手機還沒有普及的日子，出門在外都需要靠公共電話聯繫，尤其軍中更是控管嚴格，電話卡就是阿兵哥們最重要的資產。但近日有網友就在PTT發問，想知道「沒用完的電話卡可以幹嘛？」文章掀起討論，更引出許多老學長透露神好用的再利用方式。

一名網友在PTT八卦板以標題「沒用完的電話卡可以幹嘛？」發文，表示剛剛發現皮夾裡面有一張電話卡，插近路邊的公共電話發現裡面還有108元的餘額，讓他覺得有點尷尬「如果只有8元可能就直接丟掉了，108元直接丟掉感覺怪怪的，但是留著也不知道可以幹嘛」最後好奇直呼「請問沒用完的電話卡可以幹嘛阿？有沒有八卦？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「捐給路人」、「上一次用公共電話好像是當兵的時候了」、「可以打給我嗎？我好久都沒接過電話了」、「可以學海馬瀨人拿卡片射人」其中引出不少退伍的老學長跳出來教學「棉被，蚊帳」、「用來摺棉被阿」、「折棉被」、「墊著蚊帳變成正方形」、「塞到棉被裡面邊邊看起來就會方方的」、「折棉被阿菜比八」、「給今天入伍的人」、「拿來折棉被跟蚊帳R」更有內行人透露妙招「可以去中華電信退費」。