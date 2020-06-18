魚群狂跳躍出水面，難道是地震前兆嗎？雲南省大理市西洱河附近，近日發現有大量魚群跳出河面，形成相當詭異的畫面，吸引千人到場圍觀，而魚的大小不一，有的人甚至趁機釣魚，當地居民表示，這景象未曾發生過，憂心恐是天災前兆，而官方也解釋原因。

大量的魚不斷跳出河面，主要魚種為白鰱魚(影片來源/youtube/ACM Tube)

綜合陸媒報導，雲南省大理市西洱河閘門至泰安橋河段，15日有民眾發現「魚躍現象」，大量的魚不斷跳出河面，主要魚種為白鰱魚，小的7至8公分，大的則超過60公分，現場吸引千人圍觀，甚至還有人在河邊釣魚，此現象持續2小時，直到晚間8點後才停止。

當地居民表示，第一次看到此現象，也讓他們驚呼不已，不少網友則回應，「大自然真是太奇妙了」、「魚感覺像是被燙到跳出來」，還有人擔心恐是地震前兆。專家對此解釋，由於進入夏季雷雨季節，導致大氣壓降低，水中溶解氧被壓出水面，而晚上水平面的溫度降低，河底氣溫較高便向上升，使得底部腐植質被攪動。

而腐植質需靠大量氧氣加速分解，導致水裡氧氣不夠，魚類因此缺氧而躍出水面呼吸，再者近幾年洱海生態保護佳，因此魚的數量跟著增加，魚躍現象變得更明顯。大理市洱海保護管理局也進行檢驗，表示現場水質指標正常，而跳躍魚群多為群居性的為白鰱魚，「魚群在西洱河附近水域聚集產卵，加之受近期天氣變化較大、氣溫偏高、氣壓和溶解氧降低等條件影響，達到繁殖條件的魚群高密度躍出水面」。