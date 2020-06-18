現在手機可以上網、拍照、追劇、玩遊戲，真的可以說是「一機在手，歡樂無窮」！這也讓手機成為現代人隨身必備的物品之一，到處都是「低頭族」。有網友就好奇在PTT發問，想知道在智慧型手機還未普及的年代，大家搭捷運的時候都在幹嘛？文章掀起討論，也引出不少網友的回憶殺，透露當時最經典的娛樂消遣。

一名網友在PTT八卦板以標題「以前沒手機的時候坐捷運都在幹嘛」發文，表示現在人手一機，一上捷運就看到每個人都是「低頭族」，幾乎都是一路滑到下車，搞的好像不滑手機東看西看就跟變態一樣，讓他不敢隨便轉頭。但這也不禁讓他好奇以前大家沒有手機的時候到底都在捷運上幹嘛？

文章曝光後掀起熱議，不少人表示「那時已經可以用手機的鍵盤上網了，沒觸控而已」、「其實那時候手機也是有內建遊戲可以玩的」、「閉目養神、思考人生意義」、「看書睡覺」、「貪食蛇」、「看小說、現在變成用手機看小說」其中有大部分的網友都回憶起當時最流行的娛樂消遣「mp3和《爽報》」，紛紛留言「看爽報」、「mp3隨身聽，更早是CD隨身聽」、「看爽報打PSP」、「mp3」、「爽報、mp3、站著睡覺」、「爽報當年真的流行，上學時每天必看」。