蔬果容易殘留農藥，因此在食用前，一定要清洗乾淨，日本瘋傳一招「50℃洗菜法」，竟還能改變食物的口感。日本一名作家平山一政表示，用水溫50度洗蔬果，可以讓食材「回春」，甚至變得更鮮甜，節目也找來作者實測，沒想到實驗結果相當驚人。

日本節目《月曜夜未央(月曜から夜ふかし)》為了驗證50度洗菜法的效果，日前邀請《50℃清洗！鮮度再生》的作者平山一政進行實測，將菠菜分成兩組，實驗組買來後立刻用50度水洗1分鐘，放置3天後，發現洗過的菠菜變得更鮮綠，根莖顏色也有所變化。

而平山一政解釋，40度水溫太低，接近細菌繁殖的溫度，而50度以上，就接近煮食的溫度，導致食物裡的養分也會跟著流失，因此50度是最佳水溫，用50度水溫清洗還可讓食材變更好吃，而且這一招不只用於蔬菜，水果、肉類、海鮮及菇類等，都能有相同的效果。

隨即又用雞胸肉做實測，東京神田一名雞肉料理店店長佐佐木先生試吃後，表示用50度水溫清洗過的雞胸肉，不僅異味變少，就連口感也變得更軟嫩。平山一政也提到，50度水溫不只能讓食物變好吃，甚至能讓食材「回春」，蔬菜流失水分後，就會變得乾扁，若用50度水溫清洗，可讓氣孔張開吸收水分，使蔬菜宛如回到原樣。