自新冠肺炎爆發以來，全球有超過800多萬人確診，44萬人死亡，好在疫情最近有漸緩的趨勢。希臘近日也陸續開放旅客入境，甚至允許當地妓院重新營業，但為了怕成為防疫破口，增加了許多規定，包括雙方必須戴口罩以及每人停留15分鐘。

根據外媒報導，希臘境內因為疫情漸緩，從6月15日開始開放29個國家的旅客入境，管制鬆綁的同時，更開放當地妓院可重新開張，但須落實防疫相關規定，包括雙方在過程中需配戴口罩、門窗應保持開放狀態、接客完要馬上更換床單、須使用無現金支付方式、客人需留下姓名和電話讓業者以密封的信封保存4週，以及每人限停留15分鐘等。

雖然這些規定有利於當局在必要時刻追蹤感染路徑，開張後幾天生意也不錯，但卻被部分的希臘性工作者認為「太荒謬」，像是留下名字和規定尋芳客排隊等等，擔心會造成他們工作上的損失。