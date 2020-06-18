夏天蚊蟲多讓許多人十分困擾，一名網友近日就在家中牆角發現詭異小土堆，就算清掉不久後又會再次出現，讓他百思不得其解，只好PO網求助。畫面曝光後有專業網友就趕緊跳出來解答「再不除掉就死定了！」

一名網友在PTT八卦板以標題「家裡牆角出現土堆」發文，表示他家裡住一樓，昨晚回到租屋處發現家門邊出現一堆一堆的小土堆，而且似乎是螞蟻在搬運，將土堆清掃乾淨後沒多久竟然又出現，讓他不禁無奈直呼「這到底是什麼鬼啊有沒有家裡出現小土堆的卦？」

文章曝光後掀起熱議，不少人看了都驚呼「你家有東西被吃了，快點叫公司來驅蟲不然會被越啃越多，裝潢還是家具會全部被吃光喔」、「白蟻 GG」、「白蟻要找人來噴藥」、「看來不妙」、「不妙喔，快找人來驅蟲」、「找除蟲公司吧，不然裝潢GG」、「GG，建議你長痛不如短痛直接花錢處理，這種越拖越慘，一層樓變兩層樓」。