女性運動員為了方便，多半會將頭髮剪短，外型看似男生，但實際上仍有不少女運動員，脫下比賽戰袍後，模樣反而更吸睛。烏克蘭一名空手道運動員，擁有姣好臉蛋、纖細身材，身分竟是世界空手道聯盟（WKF）女子55公斤量級「世界排名第一」，甚至擅長「勾踢（Ura Mawashi Geri）」。

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28歲的特利加（Anzhelika Terliuga）出生於烏克蘭奧德薩，從小就非常活潑、好動，7歲時更被母親帶去學習各種運動，甚至還有舞蹈，而最終她愛上空手道，14歲首次在國際賽事中獲得第一名，但之後卻陷入生涯低谷，儘管經常出戰國際比賽，但卻一直未能獲獎，導致她一度想放棄空手道。

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所幸烏克蘭空總並未想放棄特利加，之後還推薦她代表烏克蘭，參加2015年在德國舉辦的世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League），而特利加並未抱獲獎希望出賽，沒想到竟意外奪冠，這也讓她重拾信心，之後陸續贏得歐洲錦標賽冠軍、2017年世界一級空手道超級聯賽總冠軍，及世界空手道聯盟(WKF)女子55公斤量級世界第一，更獲得東京奧運出賽資格，被封為「最美的空手道家」。