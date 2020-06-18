常聽人說「節儉是美德」，但如果該花的不花，反而有可能造成「省小錢，花大錢」的局面。清朝就有一名被大家公認超摳門的皇帝，衣服破了也不換，平常三餐也不講究，雖然省了很多錢，卻也因此將國家帶向滅亡的道路。

名為愛新覺羅旻寧的道光帝是清朝入關以來第6位皇帝，生性節儉的他即位後以身作則，將每年40萬兩銀子的宮廷開支砍了一半，日常用品一律從簡。他自己每餐只能點4樣菜，也規定朝廷官員的工作餐也不得多於4樣，除此之外，除了太后、皇帝、皇后外，妃嬪及宮廷工作人員，非節慶不得吃肉。妃嬪平常也不得使用化妝品，不可穿光鮮的衣服。

但他省下的錢卻沒有拿來造福百姓，建設國家，以至於跟不上西方世界的腳步。1840年第一次鴉片戰爭爆發，因為道光帝不給購置現代化裝備的經費，讓清朝士兵根本無法抵擋英軍的船堅炮利，連一支小規模的軍隊都打不過。戰敗後很快就簽訂第一個不平等條約《南京條約》，除了開放港口貿易通商、香港島割讓給英國治理、兩國共同訂立進出口關稅之外，更要賠償2100萬銀圓給英國，再加上之前清政府在戰爭上花費的7000萬兩軍費和之前付的600萬兩廣州城贖城費，總共耗費將近1億兩白銀。著名歷史學家蔡東藩就曾評價道光帝：「徒齊其末，未揣其本，省衣減膳之為，治家有餘，治國不足。」