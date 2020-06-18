大鱷龜(Alligator snapping turtle)咬合力極強，能輕易咬斷人的手指。美國維吉尼亞州(Virginia)北部住宅區，日前出現一隻大鱷龜，重達29公斤，兇猛外型嚇得民眾趕緊報警求助，而動物保護部門得知後，隨即到場捕捉並送往當地動物園。
根據《CNN》報導，亞歷山卓（Alexandria）出現一隻大鱷龜，在住宅區附近閒逛，居民嚇得趕緊報警抓龜，大鱷龜正值幼年期，不過已重達29.4公斤，漁業人員認為，牠未來可能會長到90公斤，而警方還為其命名為「費爾法克斯（Lord Fairfax）」。
警方表示，大鱷龜並非維吉尼亞州的原生物種，因此推測牠是人類飼養，之後又被野放，「儘管牠對人類不構成威脅，但牠極有可能因天氣太冷或飢餓而死亡」，目前已送往當地動物園照料，未來牠將作為園區內的新展示。據了解，大鱷龜是北美洲最大淡水龜，不喜歡咬人，唯有受到威脅時才會發動攻擊，其咬合力名列全球前十強，堪比老虎、鱷魚等大型猛獸。
文章來源：CNN
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