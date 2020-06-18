夏天天氣濕熱，東西如果沒有吃完或封好也容易吸引害蟲出沒。一名女網友就崩潰表示，平常很認真保持房間清潔，已經很久沒看過蟑螂，沒想到日前卻破功出現一隻小蟑螂，雖然馬上將牠打死，還是擔心詢問應該怎麼做才好。

一名女網友在PTT的WomenTalk板以標題「撐不到三年，房間還是出現蟑螂了」發文，表示她平常雖然會在房間內吃三餐，但吃完會馬上清理，持續了2年左右都沒蟑螂出沒，頂多只有幾隻小螞蟻，讓她非常自豪，但近日卻突然從書桌爬出一隻蟑螂，雖然馬上打死還是讓她很崩潰，忍不住直呼「不知道該不該去買蟑螂藥找一天清房間，各位在房間發現蟑螂會怎麼做啊?」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「灑炸雞在房內慶祝」、「先查蟑螂IP」、「炸房子」、「我的方法比較貴，收養一隻貓」、「我的話只要有蟑螂就是讓給牠住，我搬」、「之前有看到研究說，看到一隻蟑螂表示四周同時還有三十隻潛伏著……」網友們更是祭出殺蟑大全「我是完全在外面吃東西，頂多在房間喝水或是無糖茶，然後連冰箱都拔電淨空，而且房間內有壁虎，很久沒看到蟑螂了」、「殺完蟑螂，排水孔全換防蟑落水孔，兩年來吃完零食不收也沒看過蟑螂」、「家裡的排水孔之類的倒一點漂白水，放置一個晚上即可」、「清水管掃牆縫，只要別人家比你家居住環境更好他就會去別人家」、「排水孔一定要加蓋 不然其他都是假的」。