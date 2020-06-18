小龍蝦原名為「克氏原螯蝦」，產於美國東南部，又叫做美國螯蝦、路易斯安那州螯蝦，近幾年受到大陸民眾喜愛，在對岸掀起一陣熱潮，台灣也有業者看見商機，開起小龍蝦專賣店，儘管初期因新鮮受到關注，但也未引發一陣旋風，就有網友好奇詢問「為什麼小龍蝦在台灣火不起來呢？」。

一名網友在ptt提到，台灣視小龍蝦為有害外來種，沒想到如今反而成為大陸民眾的盤中美食，「甚至還要養殖小龍蝦來供食客需要，小龍蝦變成經濟價值高的養殖業」，但反觀台灣，至今仍不受消費者喜愛，好奇為何會造成如此差異。

有網友回應指，小龍蝦不只大陸在吃，也深得美國與歐洲民眾喜愛，美國紐奧良就很盛行，主要以cajun(肯瓊香料粉)調味，每到3、4月產季時，芝加哥若有活蝦空運，肯定被一掃而空，Ikea甚至在每年暑假，都會舉辦小龍蝦節，「基本上也是吃到飽的概念，給你解凍過後水煮小龍蝦，配上一些其他瑞典的美食，大概就15多塊美金」。

更指其實小龍蝦味道不差，「憑良心來說，有著適當的調味吃起來，味道也很好，在台灣不流行只是刻板印象，跟還沒找到適合台灣人的吃法」。多數網友則表示，小龍蝦的肉不多，基本上就是在吃醬，「台灣蝦子比他們好吃，那種沒肉的只是嚐醬料的」、「釣蝦場的泰國蝦比小龍蝦好吃幾百倍，小龍蝦根本沒肉，吃那個很重口味的湯汁而已」。

還有人分想試吃心得，指她的姊姊上個月，買了一磅的Cajun醬汁小龍蝦，沒想到吃完後，讓她感到很失望，基本上肉不多，且光是殼的重量就佔超過三分之二，「一般美國人吃就真的就是吃醬汁，步驟：剝殼、吸頭的汁、掐尾、咬肉出來」，認為台灣人不愛重口味，所以基本上難以接受單吃，才會在台灣紅不起來。