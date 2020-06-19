針對5個部分的各種情境，以Q&A方式，搭配插圖為各位媽媽們解惑。不只是新手父母受益，連多子家庭都能從中獲得正確教養孩子的方式。跟孩子一起解決「和孩子有關的困擾」，不再只能當一個生氣卻不斷懊悔的媽媽。

【精彩書摘】

之前在育兒雜誌讀過「建議讓孩子在8點前就寢」。雖然平日已經讓孩子早點吃飯，早點洗澡睡覺了，但是不管怎麼努力還是會弄到9點。

當我為了不吃飯又亂丟食物的孩子在收拾整理的時候，時間就這樣一分一秒地過去，咬牙擦地板的時候真的有種氣急攻心的感覺。有時候也會氣得語帶怒意對她大聲說話。（1歲8個月的女孩子）

▍孩子的心情：應該是「我沒辦法配合媽媽早點吃飯、洗澡、睡覺啦！」這種感覺。

▍應對方式

〔育兒雜誌等情報只是一個參考值〕

1歲8個月還是個只能以自己的步調生活的年紀，要她配合家長的行動會有點難度。

育兒雜誌及育兒網站上寫了各式各樣的情報，其中當然會有有幫助的情報，和不適合自家狀況的情報，家長必須了解那些只是參考及建議。

〔自訂我們家專屬的行程表〕

真的想讓小孩8點睡的話，可以在吃飯及洗澡之間設定間隔時間，逆向推算所需時間，再來制定晚上的流程。以孩子幼兒園放學回來的時間推算「8點睡覺」會有困難的話，也可以試著調整成8點半睡。

想想早上起床和睡覺的時間，還是很難讓孩子8點睡的話，可以想辦法縮短煮飯的備料時間（製作常備菜，或是利用市售的配菜、冷凍食品等）。

〔時間限制是焦躁的來源〕

決定了「8點睡覺」的行程，為了配合這個時間，事情又進行得不順利，才會覺得焦躁。建議把時間當作一個參考的目標。

想著「今天有達到目標時間」、「今天晚了30分鐘」，像這樣驗證後，再來建立包含15∼30分鐘緩衝時間的行程表。

育兒雜誌上寫的作為參考就好，每個家庭的狀況本就都不同。（圖／東販提供）

▍育兒重點複習 ∼睡覺時間∼

・決定睡前儀式

決定躺上床前的固定行程，並且試著重複演練是很重要的。例如「換上睡衣，

刷牙，跟玩偶說晚安之後就可以蓋被子睡覺了」等等。

・打造令人產生睡意的環境

亮晃晃的照明加上電視也還開著，很難產生睡意。睡前的一小段時間應該把電

視關掉，房間燈光調暗，調整一下環境。

(本文摘自《不打不罵也能教出好習慣！透過36種情境分析，理解孩子內心小劇場》/台灣東販出版)

【作者簡介】

高祖常子（Koso Tokiko）

◎—育兒顧問，曾任育兒雜誌「miku」總編輯，同時也是3個孩子的母親。目前兼任兒童虐待防止全國網路、Fathering Japan等多數NPO法人理事及日本兒童虐待防止學會、日本兒童家庭福祉學會會員。具幼稚園教諭、保育士、心理學檢定1級等資格。

◎—生於東京都，短期大學畢業後於Recruit株式會社任職約10年，從事學校、企業情報誌之編輯工作，以懷孕生子為契機轉職為自由工作者。第1個孩子出生後3個月即因先天性心臟病不幸早夭，之後順利生下2名男孩及1名女孩。在自身育兒經驗中有感於難以接觸到需要且來源可靠的育兒情報，因此和丈夫在2000年共同成立育兒網站「こそだて」。接著，於2005～2009年擔任育兒雜誌「miku」總編輯。「miku」（已出版）的訂閱戶遍及日本全國的婦產科、小兒科、保育園、幼稚園、育兒支援機構等，發行數量達13萬冊。現已改名為育兒情報誌「ninaru Magazine」，高祖小姐也轉任為執行顧問。

◎—目前為厚生勞動省「育兒不體罰相關執行檢討會」的成員，為了守護眾多兒童的人權，曾任多次委員，並受邀參與多個電視節目擔任育兒議題評論員。此外，除了持續為育兒雜誌編輯、撰稿外，亦在許多地方報紙進行「育兒專欄」的連載，並且在生活情報網站All About擔任「育兒類」專欄作家。

◎—2017年以防止虐兒及促進家庭和樂的演講活動為基礎，出版了《情境插畫真好懂：理性育兒法》（小社刊），並且獲得許多報章雜誌的介紹。之後便積極地舉辦推廣活動，向全日本宣傳「理性育兒法」。另外還有「爸爸一年級」（小社刊）等其他著作。