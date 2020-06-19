皇帝貴為九五之尊，擁天下兵馬、榮華富貴集於一身，且後宮佳麗三千。即便數千年來，每位皇帝的結局各不相同，但史上卻有一位奇葩皇帝不僅死於女色，最後還被風乾做成「帝羓」，淪為名副其實的「木乃伊皇帝」。

北宋時期，遼國有一位皇帝叫耶律德光，其在位期間，政事勤勉，能征善戰，可說是一位明君，唯獨一個愛好卻害慘了他，那就是好色。當他發兵攻破後晉首都東京汴梁（今開封）之後，竟然霸佔了後晉皇帝石重貴的妃子，每天醉生夢死。由於當時遼人在中原地區不斷燒殺搶掠，激起了中原人的反抗，耶律德光一面享受後晉的嬪妃，一面操心中原人的反抗，很快就體力不支，只能下令回國。

然而就在他撤退的途中，染上了熱疾，高燒不退，隨行太醫勸諫他要戒女色，但他不但不領情，還痛罵太醫說，正因為得了熱病，才要靠女色洩火，太醫們眼見耶律德光如此一意孤行，也只能黯然退下。數日後，耶律德光終於因為縱慾無度，行經一片樹林時一命嗚呼。

耶律德光的死訊傳回遼國後，述律太后下達一道「生要見人，死要見屍」的懿旨，這可難倒伴駕的一票大臣，因為當時正值酷暑，保存屍體談何容易。就在眾人一籌莫展之際，這時耶律德光的御廚就建議，乾脆把皇帝做成「帝羓」，而這個「羓」也就是我們現在說的「臘肉」，原來遊牧民族以牛羊肉為主食，到了夏天為了防止生肉腐壞，會將牛羊的內臟掏空，用鹽滷上，成了不會腐爛的「羓」。

即便大臣們當下認為此舉有將耶律德光當成牲畜處理的意思，但在無可奈何之下也只能照著御廚的建議，將皇帝做成不會腐爛的「帝羓」。不幸的是，當耶律德光被運回北方老家後，這位倒楣的御廚立刻被太后下令斬首。