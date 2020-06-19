在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能…等等，都是左右房價的關鍵，因此不得不審慎評估。日前就有網友好奇，「屋齡幾年內的中古屋適合買？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「最近看版上很多人貼20幾年、30幾年的中古屋，在說沒房的人怎麼不去買這些便宜的房子？明明有很多選擇但是卻視而不見。讓我不禁想問，如果真的要買中古屋，怎麼樣的條件才是適合買的？」

他接著提到，看過鳳山文華國小附近、沒有公設、沒有電梯的老公寓，室內坪數約有30幾坪，地點距離鬧區及鳳山火車站很近，屋齡則是30初頭，好奇這種房子多少價位才合理，「上實價登入網看雖然這種30至40年的老屋價格很親民，幾乎每坪15萬以下，有些坪數還很大，但一間房子能住這麼久嗎？真心覺得老屋的品質，經過摧殘後還是讓人怕怕的。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一致認為「我自己不會買超過10年的」、「10年，你再住10年等於20年，屆時還賣的掉，除了雨水還有管路漏水、線路老化等等隱藏風險，買30年以上的除非你有住到都更的打算」、「儘量找15年左右的，到30年以上你都要花大錢先拆後裝，管線風險也很大」、「超過20年的線路最好整個換掉，不要冒會走火的危險」。